Лазер проти FPV-дронів: що відомо про нову розробку української компанії

Українська компанія Fulltime Robotics презентувала прототип портативної лазерної установки SlimBeam, призначеної для боротьби з FPV-дронами. Установка потужністю 1,5 кВт може уражати цілі на відстані до 1 км, а також працює в режимі засліплення ворожої оптики на дистанції до 2 км.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Межа.Медіа".

Вітчизняна розробка проти дронів

Прототип цієї зброї було представлено під час заходу IRON DEMO 2025.

Лазер має потужність 1,5 кВт і здатен уражати цілі на відстані до 1 кілометра. Крім того, установка оснащена режимом засліплення оптичних систем противника — як дронів, так і стаціонарних спостережних пунктів. У цьому режимі ефективна дальність дії сягає близько 2 кілометрів.

Один із розробників Fulltime Robotics, розповів, що українська лазерна установка SlimBeam є однією з найлегших у своєму класі у світі — її вага трохи менше 50 кг.

Лазер планують встановлювати як на стаціонарні позиції, так і на наземні роботизовані комплекси (НРК). Одним із головних викликів наразі є забезпечення стабільного супроводу повітряної цілі під час польоту.

Зараз випробування проводяться переважно по нерухомих цілях, оскільки керування лазером здійснюється вручну. Водночас ведеться розробка автоматичного контролю променя.

SlimBeam призначений для боротьби з малими дронами. Ураження більших цілей — зокрема дронів типу Shahed — потребує більшої потужності. Щоб завдати шкоди такому БПЛА, лазер має діяти безперервно протягом 10–12 секунд.

У планах компанії — створити не тільки турельну, а й портативну версію SlimBeam у вигляді ручної "лазерної рушниці" для використання піхотою. Такий варіант має допомогти ефективно боротися з розвідувальними та FPV-дронами поблизу лінії фронту.

У компанії зазначають, що вже зараз лазер можна ефективно використовувати для цивільних задач. Він може видаляти перешкоди з важкодоступних конструкції – ліній електропередач, багатоповерхівок, зрізати гілки дерев.

Що відомо про компанію?

Fulltime Robotics — українська технологічна компанія, яка спеціалізується на розробці рішень у сфері робототехніки та лазерних систем для оборонного сектору. Заснована у 2018 році як ІТ-компанія з фокусом на робототехніку, з часом вона трансформувалася у команду, що працює над інноваційними оборонними технологіями.

Основна діяльність компанії сьогодні зосереджена на створенні високотехнологічної зброї для протидії загрозам із повітря, зокрема ворожим дронам. Fulltime Robotics поєднує робототехніку, оптичні системи та штучний інтелект для розробки автономних, точних і швидкодіючих рішень, які відповідають потребам сучасного поля бою.

