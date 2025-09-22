Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Наличный курс:

USD

41,29

41,21

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Лесное хозяйство Украины: какие области лидируют по количеству компаний и ФЛП

Лесное хозяйство, лес
Отрасль лесного хозяйства Украины демонстрирует признаки восстановления / Depositphotos

Лесное хозяйство и лесозаготовки остаются важной сферой украинской экономики, однако развитие бизнеса в этой отрасли существенно отличается в зависимости от региона.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на YC.Market.

Аналитики исследовали, где сосредоточены компании и ФЛПы, как изменялась динамика их регистрации и что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка в 2024-2025 годах.

Отмечается, что отрасль лесного хозяйства Украины демонстрирует признаки восстановления и перехода к фазе роста.

Регионы-лидеры и аутсайдеры

Больше всего субъектов хозяйствования, работающих в лесной отрасли, сосредоточено в:

  • Житомирской (1157),
  • Ровенской (1151),
  • Ивано-Франковской (1074),
  • Винницкой (1058),
  • Закарпатской областях (976).

Эти регионы традиционно обладают значительными лесными ресурсами, развитой инфраструктурой и исторически сложившимися кластерами деревообрабатывающих предприятий.

Фото 2 — Лесное хозяйство Украины: какие области лидируют по количеству компаний и ФЛП

Меньше компаний и ФЛП зарегистрировано в:

  • Тернопольской (291),
  • Кировоградской (398),
  • Николаевской (461),
  • Полтавской (510),
  • Сумской (578) областям.

Причиной ограниченные лесные ресурсы и отсутствие развитой переработки древесины.

Юридические лица: столица, область и Карпаты

Среди зарегистрированных компаний первое место делят три региона с одинаковым показателем – по 311 компаний:

  • г. Киев,
  • Киевская область,
  • Закарпатская область.

Эти регионы выигрывают благодаря бизнес-климату, логистическим возможностям и выходу на международные рынки. Далее следуют Львовская (267) и Ивано-Франковская (230) области.

Меньше всего компаний в Кировоградской (55), Тернопольской (69), Полтавской (92), Сумской (97) и Николаевской (99) областях. Среди причин — близость к зоне боевых действий и площадь лесных ресурсов.

Активность ФЛП в лесной отрасли

Физические лица-предприниматели играют ключевую роль в развитии отрасли. Лидерами по количеству ФЛП стали:

  • Ровенская (980),
  • Житомирская (971),
  • Винницкая (886),
  • Ивано-Франковская (844),
  • Хмельницкая (696) области.

Меньше всего ФЛП работает в Тернопольской области (222), г. Киеве (292), Кировоградской (343), Николаевской (362) и Полтавской (418) областях.

Низкий уровень предпринимательской активности здесь объясняется как малой частью лесных угодий, так и высокой урбанизацией (как в столице).

Динамика развития: стабилизация и рост

В 2024 году количество новых ФЛП в сфере лесозаготовки оставалось стабильным, однако в конце года произошло резкое падение регистраций. С начала 2025 года ситуация начала возобновляться, а во ІІ квартале было зафиксировано удвоение количества новых ФЛП по сравнению с предыдущим кварталом.

Прекращение ФЛП оставалось на стабильном уровне в течение 2024-2025 годов.

Постепенное увеличение количества новых ФЛП и стабильность компаний свидетельствуют об оптимистических перспективах развития. Предприниматели готовы инвестировать в сырьевой потенциал, деревообработку и экспортно ориентированные процессы, что может стать драйвером экономического роста на региональном уровне.

Добавим, что лесная отрасль Украины по итогам 2024 года достигла рекордного чистого дохода в 23,7 млрд грн, продолжая реализацию проектов по цифровизации и инвестициям в лесное хозяйство, несмотря на условия временной оккупации и боевые действия.

Автор:
Татьяна Гойденко