Лесное хозяйство Украины: какие области лидируют по количеству компаний и ФЛП

Лесное хозяйство и лесозаготовки остаются важной сферой украинской экономики, однако развитие бизнеса в этой отрасли существенно отличается в зависимости от региона.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на YC.Market.

Аналитики исследовали, где сосредоточены компании и ФЛПы, как изменялась динамика их регистрации и что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка в 2024-2025 годах.

Отмечается, что отрасль лесного хозяйства Украины демонстрирует признаки восстановления и перехода к фазе роста.

Регионы-лидеры и аутсайдеры

Больше всего субъектов хозяйствования, работающих в лесной отрасли, сосредоточено в:

Житомирской (1157),

Ровенской (1151),

Ивано-Франковской (1074),

Винницкой (1058),

Закарпатской областях (976).

Эти регионы традиционно обладают значительными лесными ресурсами, развитой инфраструктурой и исторически сложившимися кластерами деревообрабатывающих предприятий.

Меньше компаний и ФЛП зарегистрировано в:

Тернопольской (291),

Кировоградской (398),

Николаевской (461),

Полтавской (510),

Сумской (578) областям.

Причиной ограниченные лесные ресурсы и отсутствие развитой переработки древесины.

Юридические лица: столица, область и Карпаты

Среди зарегистрированных компаний первое место делят три региона с одинаковым показателем – по 311 компаний:

г. Киев,

Киевская область,

Закарпатская область.

Эти регионы выигрывают благодаря бизнес-климату, логистическим возможностям и выходу на международные рынки. Далее следуют Львовская (267) и Ивано-Франковская (230) области.

Меньше всего компаний в Кировоградской (55), Тернопольской (69), Полтавской (92), Сумской (97) и Николаевской (99) областях. Среди причин — близость к зоне боевых действий и площадь лесных ресурсов.

Активность ФЛП в лесной отрасли

Физические лица-предприниматели играют ключевую роль в развитии отрасли. Лидерами по количеству ФЛП стали:

Ровенская (980),

Житомирская (971),

Винницкая (886),

Ивано-Франковская (844),

Хмельницкая (696) области.

Меньше всего ФЛП работает в Тернопольской области (222), г. Киеве (292), Кировоградской (343), Николаевской (362) и Полтавской (418) областях.

Низкий уровень предпринимательской активности здесь объясняется как малой частью лесных угодий, так и высокой урбанизацией (как в столице).

Динамика развития: стабилизация и рост

В 2024 году количество новых ФЛП в сфере лесозаготовки оставалось стабильным, однако в конце года произошло резкое падение регистраций. С начала 2025 года ситуация начала возобновляться, а во ІІ квартале было зафиксировано удвоение количества новых ФЛП по сравнению с предыдущим кварталом.

Прекращение ФЛП оставалось на стабильном уровне в течение 2024-2025 годов.

Постепенное увеличение количества новых ФЛП и стабильность компаний свидетельствуют об оптимистических перспективах развития. Предприниматели готовы инвестировать в сырьевой потенциал, деревообработку и экспортно ориентированные процессы, что может стать драйвером экономического роста на региональном уровне.

Добавим, что лесная отрасль Украины по итогам 2024 года достигла рекордного чистого дохода в 23,7 млрд грн, продолжая реализацию проектов по цифровизации и инвестициям в лесное хозяйство, несмотря на условия временной оккупации и боевые действия.