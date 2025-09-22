- Категория
Лесное хозяйство Украины: какие области лидируют по количеству компаний и ФЛП
Лесное хозяйство и лесозаготовки остаются важной сферой украинской экономики, однако развитие бизнеса в этой отрасли существенно отличается в зависимости от региона.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на YC.Market.
Аналитики исследовали, где сосредоточены компании и ФЛПы, как изменялась динамика их регистрации и что свидетельствует о постепенном восстановлении рынка в 2024-2025 годах.
Отмечается, что отрасль лесного хозяйства Украины демонстрирует признаки восстановления и перехода к фазе роста.
Регионы-лидеры и аутсайдеры
Больше всего субъектов хозяйствования, работающих в лесной отрасли, сосредоточено в:
- Житомирской (1157),
- Ровенской (1151),
- Ивано-Франковской (1074),
- Винницкой (1058),
- Закарпатской областях (976).
Эти регионы традиционно обладают значительными лесными ресурсами, развитой инфраструктурой и исторически сложившимися кластерами деревообрабатывающих предприятий.
Меньше компаний и ФЛП зарегистрировано в:
- Тернопольской (291),
- Кировоградской (398),
- Николаевской (461),
- Полтавской (510),
- Сумской (578) областям.
Причиной ограниченные лесные ресурсы и отсутствие развитой переработки древесины.
Юридические лица: столица, область и Карпаты
Среди зарегистрированных компаний первое место делят три региона с одинаковым показателем – по 311 компаний:
- г. Киев,
- Киевская область,
- Закарпатская область.
Эти регионы выигрывают благодаря бизнес-климату, логистическим возможностям и выходу на международные рынки. Далее следуют Львовская (267) и Ивано-Франковская (230) области.
Меньше всего компаний в Кировоградской (55), Тернопольской (69), Полтавской (92), Сумской (97) и Николаевской (99) областях. Среди причин — близость к зоне боевых действий и площадь лесных ресурсов.
Активность ФЛП в лесной отрасли
Физические лица-предприниматели играют ключевую роль в развитии отрасли. Лидерами по количеству ФЛП стали:
- Ровенская (980),
- Житомирская (971),
- Винницкая (886),
- Ивано-Франковская (844),
- Хмельницкая (696) области.
Меньше всего ФЛП работает в Тернопольской области (222), г. Киеве (292), Кировоградской (343), Николаевской (362) и Полтавской (418) областях.
Низкий уровень предпринимательской активности здесь объясняется как малой частью лесных угодий, так и высокой урбанизацией (как в столице).
Динамика развития: стабилизация и рост
В 2024 году количество новых ФЛП в сфере лесозаготовки оставалось стабильным, однако в конце года произошло резкое падение регистраций. С начала 2025 года ситуация начала возобновляться, а во ІІ квартале было зафиксировано удвоение количества новых ФЛП по сравнению с предыдущим кварталом.
Прекращение ФЛП оставалось на стабильном уровне в течение 2024-2025 годов.
Постепенное увеличение количества новых ФЛП и стабильность компаний свидетельствуют об оптимистических перспективах развития. Предприниматели готовы инвестировать в сырьевой потенциал, деревообработку и экспортно ориентированные процессы, что может стать драйвером экономического роста на региональном уровне.
Добавим, что лесная отрасль Украины по итогам 2024 года достигла рекордного чистого дохода в 23,7 млрд грн, продолжая реализацию проектов по цифровизации и инвестициям в лесное хозяйство, несмотря на условия временной оккупации и боевые действия.