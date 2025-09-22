Лісове господарство України: які області лідирують за кількістю компаній та ФОПів

Лісове господарство та лісозаготівлі залишаються важливою сферою української економіки, однак розвиток бізнесу у цій галузі суттєво відрізняється залежно від регіону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на YC.Market.

Аналітики дослідили, де зосереджені компанії та ФОПи, як змінювалася динаміка їхньої реєстрації та що свідчить про поступове відновлення ринку у 2024–2025 роках.

Зазначається, що галузь лісового господарства України демонструє ознаки відновлення та перехід до фази зростання.

Регіони-лідери та аутсайдери

Найбільше суб’єктів господарювання, що працюють у лісовій галузі, зосереджено у:

Житомирській (1157),

Рівненській (1151),

Івано-Франківській (1074),

Вінницькій (1058),

Закарпатській областях (976).

Ці регіони традиційно мають значні лісові ресурси, розвинену інфраструктуру та історично сформовані кластери деревообробних підприємств.

Найменше компаній та ФОПів зареєстровано в:

Тернопільській (291),

Кіровоградській (398),

Миколаївській (461),

Полтавській (510),

Сумській (578) областях.

Причиною є обмежені лісові ресурси та відсутність розвиненої переробки деревини.

Юридичні особи: столиця, область та Карпати

Серед зареєстрованих компаній перше місце ділять три регіони з однаковим показником — по 311 компаній:

м. Київ,

Київська область,

Закарпатська область.

Ці регіони виграють завдяки бізнес-клімату, логістичним можливостям та виходу на міжнародні ринки. Далі йдуть Львівська (267) та Івано-Франківська (230) області.

Найменше компаній у Кіровоградській (55), Тернопільській (69), Полтавській (92), Сумській (97) та Миколаївській (99) областях. Серед причин — близькість до зони бойових дій та мала площа лісових ресурсів.

Активність ФОПів у лісовій галузі

Фізичні особи-підприємці відіграють ключову роль у розвитку галузі. Лідерами за кількістю ФОПів стали:

Рівненська (980),

Житомирська (971),

Вінницька (886),

Івано-Франківська (844),

Хмельницька (696) області.

Найменше ФОПів працює у Тернопільській області (222), м. Києві (292), Кіровоградській (343), Миколаївській (362) та Полтавській (418) областях.

Низький рівень підприємницької активності тут пояснюється як малою часткою лісових угідь, так і високою урбанізацією (як у столиці).

Динаміка розвитку: стабілізація та зростання

У 2024 році кількість нових ФОПів у сфері лісозаготівлі залишалася стабільною, проте наприкінці року відбулося різке падіння реєстрацій. З початку 2025 року ситуація почала відновлюватися, а у ІІ кварталі було зафіксоване подвоєння кількості нових ФОПів у порівнянні з попереднім кварталом.

Припинення ФОПів залишалося на стабільному рівні протягом 2024–2025 років.

Поступове збільшення кількості нових ФОПів і стабільність компаній свідчать про оптимістичні перспективи розвитку. Підприємці готові інвестувати у сировинний потенціал, деревообробку та експортно-орієнтовані процеси, що може стати драйвером економічного зростання на регіональному рівні.

Додамо, лісова галузь України за підсумками 2024 року досягла рекордного чистого доходу в 23,7 млрд грн, продовжуючи реалізацію проєктів із цифровізації та інвестицій у лісове господарство, попри умови тимчасової окупації і бойові дії.