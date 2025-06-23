Летние рейсы "Укрзализныци": из Винницы в Одессу будет курсировать дополнительный поезд

"Укрзализныця", чтобы удовлетворить растущий спрос на железнодорожные путешествия в Южном направлении, объявила о назначении дополнительного поезда сообщением Одесса – Винница – Одесса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Поезд №708/707 будет курсировать 4 и 6 июля 2025 года:

из Одессы — отправление в 08:11, прибытие в Винницу в 14:15;

— отправление в 08:11, прибытие в Винницу в 14:15; из Винницы — отправление в 15:05, прибытие в Одессу в 20:59.

Поезд будет останавливаться на станциях: Подольск, Вапнярка, Жмеринка.

В его составе купейные вагоны с местами для сидения, то есть без спальных полок: нечетные места – у окна, а парные – ближе к двери купе.

Летние рейсы "Укрзализныци"

"Укрзализныця", чтобы обеспечить удобные маршруты в курорты и региональные центры назначила поезда в Западном и Южном направлениях. Вот маршруты и даты отправления:

поезд № 291/292 Киев — Львов — Киев будет курсировать из Киева и Львова: 27, 28, 29, 30 июня, а также 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 2 28, 31 июля;

будет курсировать из Киева и Львова: 27, 28, 29, 30 июня, а также 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 2 28, 31 июля; поезд № 265/266 Киев — Одесса — Киев будет курсировать из Киева и Одессы: 27, 28, 29, 30 июня;

будет курсировать из Киева и Одессы: 27, 28, 29, 30 июня; поезд № 159/160 Киев — Трускавец будет отправляться из Киева и Трускавца: 29, 30 июня, а также 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 29, 2

будет отправляться из Киева и Трускавца: 29, 30 июня, а также 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 29, 2 поезд № 168/167 Львов — Одесса будет отправляться из Львова и Одессы: 27, 29 июня, а также 4, 6, 11, 13, 18, 20 июля.

Напомним, 10 июня "Укрзализныця" сообщила о назначении 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть из них уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.