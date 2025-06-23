Літні рейси "Укрзалізниці": з Вінниці до Одеси курсуватиме додатковий поїзд

"Укрзалізниця", щоб задовільнити зростаючий попит на залізничні подорожі у Південному напрямку оголосила про призначення додаткового поїзду сполученням Одеса – Вінниця – Одеса.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Поїзд №708/707 курсуватиме 4 та 6 липня 2025 року:

з Одеси — відправлення о 08:11, прибуття до Вінниці о 14:15;

— відправлення о 08:11, прибуття до Вінниці о 14:15; з Вінниці — відправлення о 15:05, прибуття до Одеси о 20:59.

Поїзд зупинятиметься на станціях: Подільськ, Вапнярка, Жмеринка.

У його складі купейні вагони з місцями для сидіння, тобто без спальних полиць: непарні місця — біля вікна, а парні — ближче до дверей купе. Квитки вже можна придбати онлайн на сайті та в мобільному застосунку "Укрзалізниці", а також в касах вокзалів.

Літні рейси "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця", щоб забезпечити зручні маршрути до курортів та регіональних центрів призначила поїзди у Західному і Південному напрямках. Ось маршрути і дати відправлення:

поїзд № 291/292 Київ — Львів — Київ курсуватиме з Києва та Львова: 27, 28, 29, 30 червня, а також 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 липня;

курсуватиме з Києва та Львова: 27, 28, 29, 30 червня, а також 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 липня; поїзд № 265/266 Київ — Одеса — Київ курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня;

курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня; поїзд № 159/160 Київ — Трускавець вирушатиме з Києва та Трускавця: 29, 30 червня, а також 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 липня;

вирушатиме з Києва та Трускавця: 29, 30 червня, а також 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 липня; поїзд № 168/167 Львів — Одеса вирушатиме зі Львова та Одеси: 27, 29 червня, в також 4, 6, 11, 13, 18, 20 липня.

Нагадаємо, 10 червня "Укрзалізниця" повідомила про призначення 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.