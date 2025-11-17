Ликероводочный завод во Львове выставили на продажу за свыше 164 млн грн

1 декабря Фонд государственного имущества проведет приватизационный аукцион ЕМК ГП "Львовский ликероводочный завод" во Львове. Стартовая цена продаж составляет 164,2 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

Аукцион во Львове

Регистрация участников продлится до 30 ноября, 20:00.

В состав актива входят 39 единиц недвижимого имущества, 18 транспортных средств и 392 единицы движимого имущества, в частности, бензоколонка и бензозаправочные резервуары, трубопроводы, газо- и водоснабжение, канализация, станки, линии подачи и чаны.

Общая площадь комплекса составляет 21,1 тыс. кв. м.

О заводе

Единый имущественный комплекс бывшего государственного предприятия "Львовский ликероводочный завод" передан в аренду Частному акционерному обществу "Львовский ликероводочный завод". Предыдущим названием предприятия было закрыто акционерное общество "Львовский ликероводочный завод".

ЧАО работает на арендованном комплексе, включая дистилляцию, ректификацию и смешивание спиртных напитков, производство пряностей, а также оптовую торговлю напитками. Финансово хозяйственная деятельность предприятия ведется как с использованием государственных активов, так и имущества, находящегося в частной собственности ЧАО.

По состоянию на 30 июня 2025 года на предприятии работало 138 человек.

Объем реализации продукции, работ и услуг за период 2022 – I полугодие 2025 составил 670,96 млн грн, из которых на экспорт пришлось 862 тыс. грн. Основная продукция предприятия включает:

ликероводочную продукцию;

уксус.

Производственно-складской комплекс завода включен в Государственный реестр памятников местного значения. Объект, построенный в 1931 году, охраняется по договору от 21 августа 2025 (ох. № 7606-Лв). Он не входит в перечень не подлежащих приватизации памятников, поэтому может участвовать в приватизационных процессах.

В комплекс входят здания уксусного цеха, лаборатория, линия разлива, склады и другое оборудование. Часть имущества находится в частной собственности ЧАО "Львовский ликероводочный завод".

Согласно распоряжению Кабинета министров, комплекс находится в сфере управления Фонда государственного имущества Украины. На хранение к заводу также передано государственное оборудование, включая лабораторное оборудование и установку очистки воды.

На балансе предприятия нет объектов, не подлежащих приватизации.

Условия продаж

Согласно информации на сайте ФГИУ, покупатель единого имущественного комплекса бывшего государственного предприятия "Львовский ликероводочный завод" обязан в течение 10 календарных дней после получения права собственности возместить расходы Регионального отделения Фонда госимущества на проведение оценки объекта в размере 82 400 грн.

Обзор объекта возможен в рабочие дни с 8:00 до 17:00, а в пятницу – до 16:00, по адресу: г. Львов, ул. Кордубы, 2.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины провел 11 апреля аукцион по продаже Житомирского ликероводочного завода. Начальная цена лота составила 101,1 млн. грн.