Лікеро-горілчаний завод у Львові виставили на продаж за понад 164 млн грн

1 грудня Фонд державного майна проведе приватизаційний аукціон ЄМК ДП “Львівський лікеро-горілчаний завод” у Львові. Стартова ціна продажу становить 164,2 млн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Фонду державного майна України.

Аукціон у Львові

Рєстрація учасників триватиме до 30 листопада, 20:00.

До складу активу входять 39 одиниць нерухомого майна, 18 транспортних засобів та 392 одиниці рухомого майна, зокрема бензоколонка та бензозаправні резервуари, трубопроводи, газо- та водопостачання, каналізація, станки, лінії подачі та чани.

Загальна площа комплексу становить 21,1 тис. кв. м.

Про завод

Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства "Львівський лікеро-горілчаний завод" передано в оренду Приватному акціонерному товариству "Львівський лікеро-горілчаний завод". Попередньою назвою підприємства було закрите акціонерне товариство "Львівський лікеро-горілчаний завод".

ПрАТ здійснює діяльність на орендованому комплексі, включаючи дистиляцію, ректифікацію та змішування спиртних напоїв, виробництво прянощів, а також оптову торгівлю напоями. Фінансово-господарська діяльність підприємства ведеться як із використанням державних активів, так і майна, що перебуває у приватній власності ПрАТ.

Станом на 30 червня 2025 року на підприємстві працювало 138 осіб.

Обсяг реалізації продукції, робіт та послуг за період 2022 – І півріччя 2025 року склав 670,96 млн грн, з яких на експорт припало 862 тис. грн. Основна продукція підприємства включає:

лікеро-горілчану продукцію;

оцет.

Виробничо-складський комплекс заводу включено до Державного реєстру пам’яток місцевого значення. Об’єкт, побудований у 1931 році, охороняється за договором від 21 серпня 2025 року (ох. № 7606-Лв). Він не входить до переліку пам’яток, що не підлягають приватизації, тому може брати участь у приватизаційних процесах.

До комплексу входять будівлі оцтового цеху, лабораторія, лінія розливу, склади та інше обладнання. Частина майна перебуває у приватній власності ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод".

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, комплекс перебуває у сфері управління Фонду державного майна України. На зберігання до заводу також передано державне обладнання, включно з лабораторним устаткуванням та установкою очистки води.

На балансі підприємства немає об’єктів, що не підлягають приватизації.

Умови продажу

Згідно з інформацією на сайті ФДМУ, покупець єдиного майнового комплексу колишнього державного підприємства "Львівський лікеро-горілчаний завод" зобов’язаний протягом 10 календарних днів після набуття права власності відшкодувати витрати Регіонального відділення Фонду держмайна на проведення оцінки об’єкта у розмірі 82 400 грн.

Огляд об’єкта можливий у робочі дні з 8:00 до 17:00, а в п’ятницю — до 16:00, за адресою: м. Львів, вул. Кордуби, 2.

Нагадаємо, Фонд державного майна України провів 11 квітня аукціон з продажу Житомирського лікеро-горілчаного заводу. Початкова ціна лота становила 101,1 млн грн.