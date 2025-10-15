Запланована подія 2

Лишить доходов: США совместно с G7 планируют усилить давление на Россию

Скотт Бессент с Юлией Свириденко
Скотт Бессент встретился с Юлией Свириденко / Правительственный портал

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Вашингтоне встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом. Он подтвердил готовность Соединенных Штатов сотрудничать с партнерами по G7 для значительного усиления давления на Россию.

Как пишет Delo.ua, об этом Свириденко сообщила на своей странице у Х.

По ее словам, во время встречи отдельный упор был сделан на санкциях против РФ.

"Благодарна Бессенту за позицию работать вместе со странами G7 для давления на агрессора и другие страны, которые спонсируют российские преступления из-за покупки российской нефти. Продолжаем координировать наши усилия по усилению Украины по основным направлениям – оборона, санкции, финансовая поддержка", - подчеркнула Свириденко.

Кроме того, стороны говорили об усилении энергетической безопасности Европы. Так, глава украинского правительства подчеркнула, что Россию необходимо лишить "каждого рычага влияния на наших партнеров и всех остаточных источников доходов, финансирующих ее войну".

Как сообщили в Министерстве финансов США, Бессент отметил необходимость европейских союзников усилить давление не только на Россию, но и на любую страну, финансирующую российскую военную машину путем закупки российской нефти.

Также во время переговоров обсуждали украинско-американский инвестиционный фонд восстановления, который уже начал работать. Свириденко сообщила, что остается несколько решений для полного функционирования фонда, но уже формируется первый пул потенциальных проектов в сферах критических минералов, энергетики и инфраструктуры.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон готов ужесточить санкции против России с целью давления на российскую экономику, однако поддержать это должна и Европа. Он замечал, что если Вашингтон и ЕС смогут вмешаться и ввести больше соответствующих санкций – "российская экономика будет в полном коллапсе, и это усадит президента России Владимира Путина за стол переговоров.

Автор:
Светлана Манько