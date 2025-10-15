Запланована подія 2

Позбавити доходів: США спільно з G7 планують посилити тиск на Росію

Скотт Бессент з Юлією Свириденко
Скотт Бессент зустрівся з Юлією Свириденко / Урядовий портал

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Вашингтоні зустрілася із міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Він підтвердив готовність Сполучених Штатів співпрацювати з партнерами з G7 для значного посилення тиску на Росію.

Як пише Delo.ua, про це Свириденко повідомила на своїй сторінці у Х.

За її словами, під час зустрічі окремий акцент був зроблений на санкціях проти РФ.

"Вдячна  Бессенту за позицію працювати разом з країнами G7 для тиску на агресора та інші країни, які спонсорують російські злочини через купівлю російської нафти. Продовжуємо координувати наші зусилля для посилення України за основними напрямками – оборона, санкції, фінансова підтримка", - підкреслила Свириденко.

Окрім цього, сторони говорили про посилення енергетичної безпеки Європи. Так,очільниця українського уряду наголосила, що Росію необхідно позбавити "кожного важеля впливу на наших партнерів і всіх залишкових джерел доходів, які фінансують її війну".

Як повідомили у Міністерстві фінансів США, Бессент наголосив на необхідності європейських союзників посилити тиск не тільки на Росію, але й на будь-яку країну, яка фінансує російську військову машину шляхом закупівлі російської нафти.

Також під час переговорів обговорювали Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови, який вже почав працювати. Свириденко повідомила, що залишаються кілька рішень для повного функціонування фонду, але вже формується перший пул потенційних проєктів у сферах критичних мінералів, енергетики та інфраструктури.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що Вашингтон готовий посилити санкції проти Росії з метою тиску на російську економіку, однак підтримати це має і Європа.  Він зауважував, що якщо Вашингтон та ЄС зможуть втрутитися та запровадити більше відповідних санкцій – "російська економіка буде в повному колапсі, і це посадить президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів.

Автор:
Світлана Манько