Литва передала Украине шестой пакет помощи для восстановления энергетической инфраструктуры
Украина получила новый пакет энергетической помощи литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid. Партия оборудования, собранная в разных регионах Литвы, уже доставлена украинским энергетикам и будет использована для оперативного обновления сетей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.
Груз содержит необходимые компоненты для ремонта и восстановления подстанций и линий электропередач, что поможет укрепить стабильность украинской энергосистемы в условиях постоянных российских атак.
Полученное оборудование обеспечит быстрее ремонт и восстановление электроснабжения потребителям.
Шестой пакет помощи от Litgrid
Это уже шестая партия поддержки, которую литовский оператор передает Украине.
Ранее Litgrid поставлял:
- автотрансформаторы,
- выключатели и разъединители,
- трансформаторы тока и напряжения,
- ограничители перенапряжений,
- изоляторы,
- оборудование релейной защиты и автоматики,
- другие материалы и техника для восстановления системы передачи.
Эта помощь существенно усиливает способность украинской энергосистемы противодействовать последствиям атак и возобновлять работу в кратчайшие сроки.
Напомним, 12 ноября на саммите G7 Великобритания объявила о новой поддержке Украины. 13 миллионов фунтов стерлингов ($16,9 млн) направят на проведение жизненно важных ремонтных работ в энергетическом секторе.