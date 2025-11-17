Запланована подія 2

Литва передала Украине шестой пакет помощи для восстановления энергетической инфраструктуры

минэнерго
Груз содержит необходимые компоненты для ремонта / Минэнерго

Украина получила новый пакет энергетической помощи литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid. Партия оборудования, собранная в разных регионах Литвы, уже доставлена украинским энергетикам и будет использована для оперативного обновления сетей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Груз содержит необходимые компоненты для ремонта и восстановления подстанций и линий электропередач, что поможет укрепить стабильность украинской энергосистемы в условиях постоянных российских атак.

Полученное оборудование обеспечит быстрее ремонт и восстановление электроснабжения потребителям.

Шестой пакет помощи от Litgrid

Это уже шестая партия поддержки, которую литовский оператор передает Украине.

Ранее Litgrid поставлял:

  • автотрансформаторы,
  • выключатели и разъединители,
  • трансформаторы тока и напряжения,
  • ограничители перенапряжений,
  • изоляторы,
  • оборудование релейной защиты и автоматики,
  • другие материалы и техника для восстановления системы передачи.

Эта помощь существенно усиливает способность украинской энергосистемы противодействовать последствиям атак и возобновлять работу в кратчайшие сроки.

Напомним, 12 ноября на саммите G7 Великобритания объявила о новой поддержке Украины. 13 миллионов фунтов стерлингов ($16,9 млн) направят на проведение жизненно важных ремонтных работ в энергетическом секторе.

Автор:
Татьяна Гойденко