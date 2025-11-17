Запланована подія 2

Литва передала Україні шостий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури

міненерго
Вантаж містить необхідні компоненти для ремонту / Міненерго

Україна отримала новий пакет енергетичної допомоги від литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid. Партія обладнання, зібрана в різних регіонах Литви, вже доставлена українським енергетикам і буде використана для оперативного відновлення мереж.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міненерго.

Вантаж містить необхідні компоненти для ремонту та відновлення підстанцій і ліній електропередачі, що допоможе зміцнити стабільність української енергосистеми в умовах постійних російських атак.

Отримане обладнання забезпечить швидше проведення ремонтів та відновлення електропостачання споживачам.

Шостий пакет допомоги від Litgrid

Це вже шоста партія підтримки, яку литовський оператор передає Україні.

Раніше Litgrid постачав:

  • автотрансформатори,
  • вимикачі та роз’єднувачі,
  • трансформатори струму й напруги,
  • обмежувачі перенапруг,
  • ізолятори,
  • обладнання релейного захисту та автоматики,
  • інші матеріали та техніку для відновлення системи передачі.

Ця допомога суттєво посилює здатність української енергосистеми протидіяти наслідкам атак і відновлювати роботу в найкоротші строки.

Нагадаємо, 12 листопада на саміті G7 Велика Британія оголосила про нову підтримку України. 13 мільйонів фунтів стерлінгів ($16,9 млн) направлять на проведення життєво важливих ремонтних робіт в енергетичному секторі.

Автор:
Тетяна Гойденко