Литва заморозила активы олигархов Фридмана и Усманова после исключения из списка ЕС

Литва ввела национальные санкции и заморозила активы российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Это произошло сразу после того, как они были исключены из списка санкций Европейского Союза.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

"Сегодня мы заморозили активы Михаила Фридмана и Алишера Усманова в рамках нашей национальной системы санкций", - отметил Будрис.

Глава литовского дипломатического ведомства подчеркнул, что война РФ против Украины опирается на влиятельные бизнес-интересы, представители которых продолжают извлекать выгоду от российской агрессии и финансировать ее.

Будрис назвал исключение двух российских миллиардеров из общеевропейского списка ограничений неправильным сигналом и призвал к дальнейшему усилению давления на агрессора.

Исключение миллиардеров из списков ЕС

В начале октября послы стран-членов ЕС после длительных дискуссий приняли решение продлить санкции за нарушение территориальной целостности Украины сразу на три года (ранее их продлевали каждые шесть месяцев).

Под ограничения попали около 3000 бизнесменов, политиков и компаний РФ, но из списка исключили миллиардеров Михаила Фридмана и Алишера Усманова — этого категорически требовали Словакия, Франция и Люксембург.

Доля активов Фридмана и Усманова в Украине

Украина ввела персональные санкции против Фридмана, Усманова и более 250 российских олигархов и их окружения еще 19 октября 2022 года.

Сегодня процессы взыскания их имущества в Украине находятся на активной стадии или уже завершены:

Сэнс Банк (бывший Альфа-Банк), принадлежавший Фридману и партнерам, государство полностью национализировало летом 2023 года.

(бывший Альфа-Банк), принадлежавший Фридману и партнерам, государство полностью национализировало летом 2023 года. IDS Ukraine (производитель "Моршинской" и "Миргородской"): в 2022 году АРМА получило в управление корпоративные права компании, а в сентябре 2024 года Минюст подал иск в ВАКС о взыскании в доход государства долей заводов, "Альфа Страхование" и " Альфа-Лизинг Украина" . Рассмотрение дела продолжается.

(производитель "Моршинской" и "Миргородской"): в 2022 году АРМА получило в управление корпоративные права компании, а в сентябре 2024 года Минюст подал иск в ВАКС о взыскании в доход государства долей заводов, и " . Рассмотрение дела продолжается. Активы Усманова : в 2024 году ВАКС по иску Минюста уже взыскал в доход государства более 165 тыс. тонн железорудной продукции стоимостью более 2 млрд грн и 100% IT-компании ООО "Петер-Сервис Украина" .

Напомним, что правительство Латвии также ввело национальные санкции против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана после решения Европейского Союза исключить их из своего санкционного списка.