Литва заморозила активи олігархів Фрідмана та Усманова після їх виключення зі списку ЄС

Литва запровадила національні санкції та заморозила активи російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. Це сталося одразу після того, як їх виключили зі списку санкцій Європейського Союзу.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Сьогодні ми заморозили активи Михайла Фрідмана та Алішера Усманова в рамках нашої національної системи санкцій", — зазначив Будріс.

Глава литовського дипломатичного відомства наголосив, що війна РФ проти України спирається на впливові бізнес-інтереси, представники яких продовжують отримувати вигоду від російської агресії та фінансувати її.

Будріс назвав виключення двох російських мільярдерів із загальноєвропейського списку обмежень неправильним сигналом та закликав до подальшого посилення тиску на агресора.

Виключення мільярдерів зі списків ЄС

На початку жовтня посли країн-членів ЄС після тривалих дискусій ухвалили рішення продовжити санкції за порушення територіальної цілісності України одразу на три роки (раніше їх продовжували кожні шість місяців).

Під обмеження потрапили майже 3000 бізнесменів, політиків і компаній РФ, але зі списку виключили мільярдерів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова — цього категорично вимагали Словаччина, Франція та Люксембург.

Доля активів Фрідмана та Усманова в Україні

Україна запровадила персональні санкції проти Фрідмана, Усманова та ще понад 250 російських олігархів і їхнього оточення ще 19 жовтня 2022 року.

Сьогодні процеси стягнення їхнього майна в Україні перебувають на активній стадії або вже завершені:

Активи Фрідмана: Сенс Банк (колишній Альфа-Банк), який належав Фрідману та партнерам, держава повністю націоналізувала влітку 2023 року.

(колишній Альфа-Банк), який належав Фрідману та партнерам, держава повністю націоналізувала влітку 2023 року. IDS Ukraine (виробник "Моршинської" та "Миргородської"): у 2022 році АРМА отримало в управління корпоративні права компанії, а у вересні 2024 року Мін'юст подав позов до ВАКС про стягнення в дохід держави часток заводів, "Альфа Страхування" та " Альфа-Лізинг Україна" . Розгляд справи триває.

(виробник "Моршинської" та "Миргородської"): у 2022 році АРМА отримало в управління корпоративні права компанії, а у вересні 2024 року Мін'юст подав позов до ВАКС про стягнення в дохід держави часток заводів, та " . Розгляд справи триває. Активи Усманова: у 2024 році ВАКС за позовом Мін'юсту вже стягнув у дохід держави понад 165 тис. тонн залізорудної продукції вартістю понад 2 млрд грн та 100% IT-компанії ТОВ "Петер-Сервіс Україна".

Нагадаємо, що уряд Латвії також запровадив національні санкції проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана після рішення Європейського Союзу виключити їх зі свого санкційного списку.