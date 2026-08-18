Ливия ищет $40 млрд инвестиций в нефтегазовый сектор

Ливии необходимо привлечь от $30 млрд до $40 млрд инвестиций в разработку нефтегазовых ресурсов, чтобы вернуть статус одного из ведущих мировых экспортеров сырой нефти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

Страна владеет самыми разведанными запасами нефти на африканском континенте, однако реализация проектов сталкивается с дефицитом капитала.

Планы наращивания добычи и изменение условий для инвесторов

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Масуда Сулеймана назвал "амбициозной, но реалистичной" цель увеличить добычу с нынешних 1,4 млн до 2 млн баррелей в сутки к 2030 году:

Неосвоенные активы: в стране открыто более 60 нефтяных и газовых месторождений, которые до сих пор ожидают разработки.

Международные партнеры: в Ливии работают такие гиганты, как Eni, TotalEnergies, Chevron и ConocoPhillips, однако активность сдерживается политической нестабильностью, рисками безопасности и нехваткой средств в NOC для финансирования своей доли в соглашениях о распределении продукции.

Новая бизнес-модель: из-за задержек государственного финансирования NOC рассматривает возврат к концессионным соглашениям, где большую часть первоначальных расходов будут покрывать иностранные инвесторы.

Политический раскол и вызовы отрасли

Развитие сектора осложняется продолжительным политическим конфликтом между восточными и западными властями страны. Большинство ключевых месторождений и экспортных терминалов расположены на востоке, подконтрольном силам генерала Халифы Хафтара, периодически прибегающего к блокаде объектов.

Дополнительным ударом по экономике остается масштабная контрабанда субсидированного топлива, контролируемая вооруженными группировками. По словам Сулеймана, без немедленного решения этой проблемы стране грозит экономический коллапс.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливия впервые за 13 лет планирует перезапустить крупнейший НПЗ. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе Рас-Лануф мощностью 220 тыс. баррелей в сутки, возобновление работы которого ожидается в течение 6–12 месяцев.