Лівія шукає $40 млрд інвестицій у нафтогазовий сектор

Лівії необхідно залучити від $30 млрд до $40 млрд інвестицій у розробку нафтогазових ресурсів, аби повернути собі статус одного з провідних світових експортерів сирої нафти.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Країна володіє найбільшими розвіданими запасами нафти на африканському континенті, однак реалізація проєктів стикається з дефіцитом капіталу.

Плани нарощування видобутку та зміна умов для інвесторів

Голова лівійської Національної нафтової корпорації (NOC) Масуда Сулеймана назвав "амбітною, але реалістичною" ціль збільшити видобуток із нинішніх 1,4 млн до 2 млн барелів на добу до 2030 року:

Неосвоєні активи: у країні відкрито понад 60 нафтових і газових родовищ, які досі очікують на розробку.

Міжнародні партнери: у Лівії працюють такі гіганти, як Eni, TotalEnergies, Chevron і ConocoPhillips, проте активність стримується політичною нестабільністю, безпековими ризиками та браком коштів у NOC для фінансування своєї частки в угодах про розподіл продукції.

Нова бізнес-модель: через затримки державного фінансування NOC розглядає повернення до концесійних угод, де більшу частину первинних витрат покриватимуть іноземні інвестори.

Політичний розкол і виклики для галузі

Розвиток сектору ускладнюється тривалим політичним конфліктом між східною та західною владою країни. Більшість ключових родовищ і експортних терміналів розташовані на сході, підконтрольному силам генерала Халіфи Хафтара, який періодично вдається до блокади об'єктів.

Додатковим ударом по економіці залишається масштабна контрабанда субсидованого палива, яку контролюють озброєні угруповання. За словами Сулеймана, без невідкладного розв'язання цієї проблеми країні загрожує економічний колапс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лівія вперше за 13 років планує перезапустити найбільший НПЗ. Йдеться про нафтопереробний завод Рас-Лануф потужністю 220 тис. барелів на добу, відновлення роботи якого очікується впродовж 6–12 місяців.