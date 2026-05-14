Лівія вперше за 13 років планує перезапустити найбільший НПЗ

Лівія планує вперше за 13 років відновити роботу нафтопереробного заводу Рас-Лануф потужністю 220 тис. барелів на добу. Перезапуск підприємства очікується упродовж найближчих шести-дванадцяти місяців.

НПЗ Рас-Лануф є найбільшим у країні, однак не працює з 2013 року через арбітражний спір між National Oil Corporation та еміратським партнером Trasta.

Цього тижня NOC повідомила про підписання остаточної угоди з Trasta щодо припинення партнерства. У результаті комплекс Рас-Лануф та сам нафтопереробний завод перейшли під повний контроль лівійської сторони.

За словами голови Національної нафтової корпорації Лівії Масуда Сулемана, фінансування для відновлення підприємства вже виділено. Вартість технічного обслуговування та підготовки до запуску оцінюється приблизно у 60 млн доларів.

Очікується, що на першому етапі НПЗ працюватиме з потужністю близько 200 тис. барелів на добу з подальшим виходом на повне завантаження. Завод перероблятиме лівійську нафту марки Amna.

Основна частина продукції постачатиметься на внутрішній ринок через дочірню компанію Brega Oil Company.

Нафтовий сектор Лівії залишається нестабільним після повстання 2011 року та повалення режиму Муаммара Каддафі. Через політичні конфлікти та збройні сутички країна регулярно стикається зі збоями у видобутку та переробці нафти.

Минулого тижня через бойові зіткнення поблизу був зупинений ще один великий НПЗ у Завії потужністю 120 тис. барелів на добу.

