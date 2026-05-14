Ливия впервые за 13 лет планирует перезапустить самый большой НПЗ

нефть
Ливия впервые за 13 лет планирует перезапустить самый большой НПЗ / Depositphotos

Ливия планирует впервые за 13 лет возобновить работу нефтеперерабатывающего завода Рас-Лануф мощностью 220 тыс. баррелей в сутки. Перезапуск предприятия ожидается в ближайшие шесть-двенадцать месяцев.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

НПЗ Рас-Лануф является крупнейшим в стране, однако не работает с 2013 года из-за арбитражного спора между National Oil Corporation и эмиратским партнером Trasta.

На этой неделе NOC сообщила о подписании окончательного соглашения с Trasta о прекращении партнерства. В результате, комплекс Рас-Лануф и сам нефтеперерабатывающий завод перешли под полный контроль ливийской стороны.

По словам главы Национальной нефтяной корпорации Ливии Масуда Сулемана, финансирование для возобновления предприятия уже выделено. Стоимость технического обслуживания и подготовки к запуску оценивается примерно в 60 млн. долларов.

Ожидается, что на первом этапе НПЗ будет работать с мощностью около 200 тыс. баррелей в сутки с последующим выходом на полную загрузку. Завод будет перерабатывать ливийскую нефть марки Amna.

Основная часть продукции будет поставляться на внутренний рынок через дочернюю компанию Brega Oil Company.

Нефтяной сектор Ливии остается нестабильным после восстания 2011 года и свержения режима Муаммара Каддафи. Из-за политических конфликтов и вооруженных столкновений страна регулярно сталкивается со сбоями в добыче и переработке нефти.

На прошлой неделе из-за боевых столкновений вблизи был остановлен еще один крупный НПЗ в Завии мощностью 120 тыс. баррелей в сутки.

Добавим, что 14 мая цены на нефть пошли вверх на фоне ожиданий от встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ключевой темой переговоров является прекращение войны с Ираном, парализовавшей мировые поставки топлива.

Автор:
Татьяна Гойденко