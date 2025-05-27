Лондон инвестирует $4,1 млрд в подготовку кадров, чтобы снизить миграционное давление

Великобритания инвестирует 3 млрд фунтов стерлингов (4,1 млрд долл.) в подготовку 120 тыс. местных специалистов в области строительства, инженерии и ухода. Целью инициативы является уменьшение потребности в иностранной рабочей силе.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Уменьшение зависимости от мигрантов

Программа предусматривает обучение 120 тыс. местных работников в ответ на амбициозный план экономического роста, включающий в себя возведение 1,5 миллиона новых жилых объектов — в стиле послевоенного восстановления страны.

Согласно заявлению, обнародованному во вторник, лейбористское правительство под руководством Кира Стармера направит 3 млрд фунтов стерлингов (свыше 4 миллиардов долл.) на создание 30 000 новых мест для учащихся до завершения нынешней каденции парламента.

Дополнительные 45 000 мест появятся благодаря повышению на 32% сбора за навыки иммиграции — налога, который платят работодатели по найму иностранных квалифицированных работников. Также правительство планирует расширить возможности обучения взрослого населения, в частности в наиболее зависимых от мигрантов секторах — строительстве и уходовой сфере.

Баланс миграции и кадров в Британии

Лейбористское правительство Великобритании оказалось перед вызовом: с одной стороны, необходимость увеличения рабочей силы для реализации инфраструктурных планов, с другой — давление на уменьшение миграции из-за роста популярности правых популистов.

В то же время эксперты предупреждают: строительная отрасль Великобритании сталкивается с серьезной нехваткой рабочей силы и учебные программы не смогут быстро ее компенсировать. Аналитики BCG отмечают, что для реализации инфраструктурных инвестиций на 900 миллиардов фунтов к 2029 году правительство должно также упростить доступ иностранных специалистов и пересмотреть визовые требования.

Ранее сообщалось, что США ввели программу для поощрения нелегальных мигрантов к добровольному возвращению на родину.