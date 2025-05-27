Лондон інвестує $4,1 млрд у підготовку кадрів, щоб знизити міграційний тиск

Велика Британія інвестує 3 млрд фунтів стерлінгів ( 4,1 млрд дол.) у підготовку 120 тис. місцевих фахівців у сфері будівництва, інженерії та догляду. Метою ініціативи є зменшення потреби в іноземній робочій силі.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Зменшення залежності від мігрантів

Програма передбачає навчання 120 тис. місцевих працівників у відповідь на амбітний план економічного зростання, що включає зведення 1,5 мільйона нових житлових об’єктів — у стилі післявоєнного відновлення країни.

Відповідно до заяви, оприлюдненої у вівторок, лейбористський уряд під керівництвом Кіра Стармера спрямує 3 млрд фунтів стерлінгів (понад 4 мільярди дол.) на створення 30 000 нових місць для учнів до завершення нинішньої каденції парламенту.

Додаткові 45 000 місць з’являться завдяки підвищенню на 32% збору за навички імміграції — податку, який сплачують роботодавці за найм іноземних кваліфікованих працівників. Також уряд планує розширити можливості для навчання дорослого населення, зокрема в найбільш залежних від мігрантів секторах — будівництві та доглядовій сфері.

Баланс міграції і кадрів у Британії

Лейбористський уряд Великої Британії опинився перед викликом: з одного боку — необхідність збільшення робочої сили для реалізації інфраструктурних планів, з іншого — тиск на зменшення міграції через зростання популярності правих популістів. Плани включають підготовку власних кадрів та посилення вимог до мігрантів, зокрема щодо знання англійської мови.

Водночас експерти попереджають: будівельна галузь Великої Британії стикається з серйозною нестачею робочої сили, і навчальні програми не зможуть швидко її компенсувати. Аналітики BCG наголошують, що для реалізації інфраструктурних інвестицій на 900 мільярдів фунтів до 2029 року уряд має також спростити доступ для іноземних спеціалістів та переглянути візові вимоги.

Раніше повідомлялося про те, що США запровадили програму для заохочення нелегальних мігрантів до добровільного повернення на батьківщину.