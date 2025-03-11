В Литву доставили 200 зерновозов Крюковского вагоностроительного завода

200 новых зерновозов украинского производства из Крюковского вагоностроительного завода были успешно перевезены в Литву компанией LTG Cargo Ukraine, дочерним предприятием литовской компании LTG Cargo.

Об этом пишет пресс-служба компании LTG Cargo Ukraine.

Уточняется, что новые вагоны литовская грузовая железнодорожная компания LTG Cargo приобрела для удовлетворения растущего спроса рынка и увеличения объема перевозок зерна.

"Это пример технически сложного проекта, когда большие вагоны перемещаются по территории другой страны. Мы рады, что проект LTG Cargo Ukraine в сотрудничестве с партнерами и Крюковским вагоностроительным заводом успешно завершен и 200 вагонов-зерновозов транспортированы из Украины в Литву", — отметил председатель правления Крамкивенко.

В LTG Cargo Ukraine также отметили, что в 2024 году LTG Cargo установила рекорд по перевозке зерна, транспортировав около 270 тыс. т в месяц.

"Обновленный парк вагонов помогает нам предлагать нашим клиентам еще более эффективные, комфортные, экологические и конкурентоспособные решения по грузовым перевозкам", — говорится в сообщении компании.

О компании LTG Cargo Ukraine

LTG Cargo Ukraine принадлежит литовской железнодорожной компании по перевозке грузов АО LTG Cargo, входящей в крупнейшую группу железнодорожных компаний в странах Балтии АО Lietuvos Geležinkeliai (LTG). Она развивает железнодорожные грузовые перевозки в Украине, предоставляет услуги по аренде подвижного состава и грузовых перевозок и стремится укрепить логистические цепи поставок между Литвой и Украиной.

LTG Group, которая продолжает активную интеграцию и экспансию на Западе, предоставляет грузовые перевозки, логистику и экспедицию, погрузку грузов, ремонт локомотивов и вагонов, аренду вагонов в Литве и за рубежом. LTG Cargo основала и управляет LTG Cargo Polska в Польше и LTG Cargo Ukraine в Украине. Для развития экологичных железнодорожных грузовых перевозок компания имеет команду из 1700 профессионалов по логистике.

Напомним, литовская железнодорожная группа LTG Group приобрела 500 украинских вагонов для перевозки зерновых культур. Сообщалось, что компания сможет перевозить дополнительно около 1,2 млн тонн грузов в год.