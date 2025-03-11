В Литву доставили 200 зерновозів Крюківського вагонобудівного заводу

200 нових зерновозів українського виробництва, з Крюківського вагонобудівного заводу, було успішно перевезено до Литви компанією LTG Cargo Ukraine, дочірнім підприємством литовської компанії LTG Cargo.

Про це пише пресслужба компанії LTG Cargo Ukraine.

Уточнюється, що нові вагони литовська вантажна залізнична компанія LTG Cargo придбала, щоб задовольнити зростаючий попит ринку та збільшити обсяг перевезень зерна.

"Це приклад технічно складного проєкту, коли великі вагони переміщуються територією іншої країни. Ми раді, що проєкт LTG Cargo Ukraine у співпраці з партнерами та Крюківським вагонобудівним заводом успішно завершено і 200 вагонів-зерновозів транспортовано з України до Литви", - зазначив голова правління Крюківського вагонобудівного заводу Максим Крамаренко.

В LTG Cargo Ukraine також зазначили, що 2024 року LTG Cargo встановила рекорд із перевезення зерна, транспортувавши близько 270 тис. т за місяць.

"Оновлений парк вагонів допомагає нам пропонувати нашим клієнтам ще більш ефективні, комфортні, екологічні та конкурентоспроможні рішення з вантажних перевезень", - йдеться в повідомленні компанії.

Про компанію LTG Cargo Ukraine

LTG Cargo Ukraine належить литовській залізничній компанії з перевезення вантажів АТ LTG Cargo, яка входить до найбільшої групи залізничних компаній у країнах Балтії АТ Lietuvos Geležinkeliai (LTG). Вона розвиває залізничні вантажні перевезення в Україні, надає послуги з оренди рухомого складу та вантажних перевезень і прагне зміцнити логістичні ланцюги поставок між Литвою та Україною.

LTG Group, яка продовжує активну інтеграцію та експансію на Заході, надає вантажні перевезення, логістику та експедицію, навантаження вантажів, ремонт локомотивів і вагонів, оренду вагонів у Литві та за кордоном. LTG Cargo заснувала та управляє LTG Cargo Polska в Польщі та LTG Cargo Ukraine в Україні. Для розвитку екологічних залізничних вантажних перевезень компанія має команду з 1700 професіоналів з логістики.

Нагадаємо, литовська залізнична група LTG Group придбала 500 українських вагонів для перевезення зернових культур. Повідомлялося, що компанія зможе перевозити додатково приблизно 1,2 млн тонн вантажів на рік.