Львов обязался погасить долг протезного завода: город должен выплатить около 70 млн грн

Депутаты Львовского городского совета приняли решение о погашении долга Львовского протезного завода. Общая сумма составляет около 70 млн грн, которую город обязан выплатить до 2028 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

Определение предусматривает возврат долгов Львовского протезного завода по заработной плате работников, погашение кредиторской задолженности за продукцию, товары и услуги, возмещение стоимости электроснабжения, водоснабжения и водоотведения до 2028 года.

Также город будет погашать задолженность по страховым взносам, сборам и обязательным платежам.

Что известно о протезном заводе

Предприятие расположено во Львове и имеет отдельные филиалы в Ивано-Франковске, Луцке, Мукачево и Ровно. Раньше там производили колесные кресла, велосипеды, вертикализаторы, протезы и ортопедическую обувь, но из-за финансовых проблем завод остановился.

По данным финансового отчета, опубликованного на Опендатаботе, чистая прибыль Львовского протезного завода за 2024 год составила 4,6 млн. грн. При этом обязательства предприятия значительно превышают его активы: 65,8 млн грн долга против 54,4 млн грн активов. В мэрии уточнили, что общий долг завода составляет 70 млн грн.

Планируется, что предприятие войдет в экосистему Unbroken и будет производить протезы и другую продукцию для пациентов реабилитационного центра.

Производство планируют разделить на два направления: изготовление стандартных комплектующих – адаптеров, колен, труб и стоп и индивидуальных куксоприемников.

Напомним, в апреле Кабмин передал Львовский протезный завод в собственность Львовской городской территориальной громады. Соответствующее решение было принято распоряжением правительства №378-р от 21 апреля 2025 года.