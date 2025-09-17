Львів зобов'язався погасити борг протезного заводу: місто має виплатити майже 70 млн грн

Депутати Львівської міської ради ухвалили рішення про погашення боргу Львівського протезного заводу. Загальна сума становить майже 70 млн грн, яку місто зобов’язане виплатити до 2028 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

Ухвала передбачає повернення боргів Львівського протезного заводу по заробітній платі працівників, погашення кредиторської заборгованості за продукцію, товари та послуги, відшкодування вартості електропостачання, водопостачання та водовідведення до 2028 року.

Також місто погашатиме заборгованість зі страхових внесків, зборів та обов'язкових платежів.

Що відомо про протезний завод

Підприємство розташоване у Львові, і має окремі філії в Івано-Франківську, Луцьку, Мукачеві та Рівному. Раніше там виготовляли колісні крісла, велосипеди, вертикалізатори, протези та ортопедичне взуття, але через фінансові проблеми завод зупинився.

За даними фінансового звіту, опублікованого на Опендатаботі, чистий прибуток Львівського протезного заводу за 2024 рік становив 4,6 млн грн. При цьому, зобов'язання підприємства значно перевищують його активи: 65,8 млн грн боргу проти 54,4 млн грн активів. У мерії уточнили, що загальний борг заводу сягає 70 млн грн.

Планується, що підприємство увійде в екосистему Unbroken і виготовлятиме протези та іншу продукцію для пацієнтів реабілітаційного центру.

Виробництво планують поділити на два напрями: виготовлення стандартних комплектувальних – адаптерів, колін, труб і стоп, та індивідуальних куксоприймачів.

Нагадаємо, у квітні Кабмін передав Львівський протезний завод у власність Львівської міської територіальної громади. Відповідне рішення ухвалене розпорядженням уряду №378-р від 21 квітня 2025 року.