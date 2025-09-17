Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,06

EUR

48,66

+0,16

Готівковий курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,91

48,75

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Львів зобов'язався погасити борг протезного заводу: місто має виплатити майже 70 млн грн

Львівський протезний завод
Львів виплатить 70 млн грн боргу Львівського протезного заводу

Депутати Львівської міської ради ухвалили рішення про погашення боргу Львівського протезного заводу. Загальна сума становить майже 70 млн грн, яку місто зобов’язане виплатити до 2028 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

Ухвала передбачає повернення боргів Львівського протезного заводу по заробітній платі працівників, погашення кредиторської заборгованості за продукцію, товари та послуги, відшкодування вартості електропостачання, водопостачання та водовідведення до 2028 року.

Також місто погашатиме заборгованість зі страхових внесків, зборів та обов'язкових платежів.

Що відомо про протезний завод

Підприємство розташоване у Львові, і має окремі філії в Івано-Франківську, Луцьку, Мукачеві та Рівному. Раніше там виготовляли колісні крісла, велосипеди, вертикалізатори, протези та ортопедичне взуття, але через фінансові проблеми завод зупинився.

За даними фінансового звіту, опублікованого на Опендатаботі, чистий прибуток Львівського протезного заводу за 2024 рік становив 4,6 млн грн. При цьому, зобов'язання підприємства значно перевищують його активи: 65,8 млн грн боргу проти 54,4 млн грн активів. У мерії уточнили, що загальний борг заводу сягає 70 млн грн.  

Планується, що підприємство увійде в екосистему Unbroken і виготовлятиме протези та іншу продукцію для пацієнтів реабілітаційного центру.

Виробництво планують поділити на два напрями: виготовлення стандартних комплектувальних – адаптерів, колін, труб і стоп, та індивідуальних куксоприймачів.

Нагадаємо, у квітні Кабмін передав Львівський протезний завод у власність Львівської міської територіальної громади. Відповідне рішення ухвалене розпорядженням уряду №378-р від 21 квітня 2025 року.

Автор:
Тетяна Бесараб