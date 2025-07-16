Люксембург увеличил вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до 12 миллионов евро

Правительство Люксембурга решило увеличить свой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины до 12 миллионов евро. Дополнительные 10 миллионов евро перечислены на специальный счет Фонда и полностью доступны для использования.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Финансирование поступило сразу после проведения Конференции по восстановлению Украины 2025 года в Риме, где Украина вместе с международными партнерами определила ключевые шаги для повышения энергетической устойчивости перед зимним сезоном.

"Каждый вклад – это шаг к укреплению энергетической безопасности не только нашей страны, но и всей Европы. Эти средства будут направлены на срочные аварийные ремонты нашей критической инфраструктуры, которая ежедневно испытывает повреждения вследствие ударов России", – заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Увеличение вклада свидетельствует о долгосрочной приверженности Люксембургу в укреплении энергетической безопасности Украины. Помимо оперативной поддержки это также вклад в стратегическое развитие современной, децентрализованной и устойчивой энергетической системы.

Фонд поддержки энергетики администрируется Секретариатом Энергетического сообщества в тесном взаимодействии с Министерством энергетики Украины. Такая модель управления обеспечивает прозрачность, эффективность и быстрое реагирование на срочные нужды.

Директор Секретариата Артур Лорковски отметил, что этот вклад усиливает возможность Фонда как эффективного, гибкого и прозрачного механизма поддержки энергетической системы Украины.

С момента создания в апреле 2022 года Фонд привлек более 1,16 млрд евро от более 33 доноров. Это позволило заключить более 790 контрактов и обеспечить поддержку более 50 украинских энергокомпаний в 21 регионе страны.

Добавим, фонд поддержки энергетики Украина, созданная в апреле 2022 года, за три года аккумулировала €1,2 млрд помощи от 33 доноров из 22 стран, обеспечив энергетические компании страны более 150 тысяч единиц критически важного оборудования для восстановления электроснабжения во время войны.