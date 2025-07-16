Люксембург збільшив внесок до Фонду підтримки енергетики України до 12 мільйонів євро

Уряд Люксембургу вирішив збільшити свій внесок до Фонду підтримки енергетики України до 12 мільйонів євро. Додаткові 10 мільйонів євро вже перераховані на спеціальний рахунок Фонду та повністю доступні для використання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Фінансування надійшло одразу після проведення Конференції з відновлення України 2025 у Римі, де Україна разом із міжнародними партнерами визначила ключові кроки для підвищення енергетичної стійкості перед зимовим сезоном.

"Кожен внесок – це крок до зміцнення енергетичної безпеки не лише нашої країни, а й усієї Європи. Ці кошти будуть спрямовані на нагальні аварійні ремонти нашої критичної інфраструктури, яка щодня зазнає пошкоджень внаслідок ударів Росії", – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Збільшення внеску засвідчує довгострокову відданість Люксембургу у зміцненні енергетичної безпеки України. Крім оперативної підтримки, це також вклад у стратегічний розвиток сучасної, децентралізованої та сталої енергетичної системи.

Фонд підтримки енергетики України адмініструється Секретаріатом Енергетичного співтовариства у тісній взаємодії з Міністерством енергетики України. Така модель управління забезпечує прозорість, ефективність і швидке реагування на нагальні потреби.

Директор Секретаріату Артур Лорковські зазначив, що цей внесок підсилює спроможність Фонду як ефективного, гнучкого та прозорого механізму підтримки енергетичної системи України.

З моменту створення у квітні 2022 року Фонд залучив понад 1,16 мільярда євро від понад 33 донорів. Це дало змогу укласти понад 790 контрактів і забезпечити підтримку понад 50 українських енергокомпаній у 21 регіоні країни.

Додамо, фонд підтримки енергетики України, створений у квітні 2022 року, за три роки акумулював €1,2 млрд допомоги від 33 донорів із 22 країн, забезпечивши енергетичні компанії країни понад 150 тисячами одиниць критично важливого обладнання для відновлення електропостачання під час війни.