MacCoffee и Мономах заработали почти 5 млрд грн: кто контролирует рынок кофе и чая в Украине

ТОП-10 производителей чая и кофе в Украине в 2025 году суммарно получили более 10 млрд. грн дохода. / Freepik

ТОП-10 производителей чая и кофе в Украине в 2025 году получили более 10 млрд. грн дохода. Лидерами остаются "Мономах" и FES UKR (MacCoffee), которые вместе сгенерировали около 5 млрд грн – почти половину рынка. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.

Миллиардные обороты: кто возглавил рейтинг?

Первое место занимает "Мономах" с доходом 2,77 млрд грн . Компания работает одновременно в двух крупных сегментах – чае и кофе. Благодаря присутствию во всех ценовых категориях и агрессивному маркетингу таких брендов, как Lovare и Monomakh, предприятие за последний год нарастило обороты на 22% , сохраняя доминирующие позиции в розничных сетях страны.

Вторую позицию занимает компания FES UKR , известная прежде всего своим брендом MacCoffee. Специализируясь на растворимом кофе и популярных кофейных миксах, предприятие удерживает массовый сегмент рынка. В 2025 году его годовой доход превысил 2,1 млрд грн , продемонстрировав рост почти на 11% . Итого "Мономах" и FES UKR контролируют около 43% оборота всей первой десятки рынка.

* использованы финансовые данные за 2025 год

Спринтеры года: "Галка" и "Кофе из Львова"

Если по объему капитала лидирует столичный регион, то по динамике 2025 год стал годом Львова. Сразу две компании  – СП "Галка ЛТД" и ООО "Кофе из Львова" , которые формируют отдельный кластер брендового кофе, показали рост дохода более чем на 51% .

Трансформация чайного рынка

Чайный рынок остается значительно меньше кофейного. Однако компания "Трипольское солнце" (бренды Sherlock Secrets и Tea Moments) после нескольких сложных лет не только вышла на доходность в 33 млн. грн., но и смогла нарастить объемы реализации на 44% и достигла отметки в 675 млн. грн.

"Трипольское солнце" работает как один из крупнейших индустриальных производителей чая, тогда как "Ключи здоровье" занимает нишу фиточаев. В результате рынок поделен не только по продукту, но и по бизнес-моделям: массмаркет, брендовые игроки и производители полного цикла. Конкретно конкуренция меж ними сформировывает его дальнейшее развитие.

Инфраструктурный прорыв

Отдельную роль играют производители, работающие как инфраструктура рынка. "Украинская компания кофе" (UCC) развивается по модели "полного цикла" - от импорта зеленого кофе до фасовки. Компания активно наращивает присутствие в сегментах HoReCa и Private Label, параллельно развивая собственные бренды, в частности, Rio Negro. Такая стратегия позволила предприятию в 2025 году увеличить доход до 356 млн. грн ., что на 27% превышает показатели предыдущего года.

Схожую смешанную модель употребляет и компания "Фуд Пак" с брендами Gemini и Ducale Caffè. Сочетая продажи конечному потребителю и бизнес-клиентам, производитель продемонстрировал рост на 35% . По итогам 2025 года выручка предприятия достигла 508 млн грн .

Харьковские " Ключи здоровья" подтвердили спрос на фиточаи, нарастив выручку до 206 млн грн (+22%) . В то же время " Ахмад Ти" продемонстрировал самую скромную динамику среди топ-игроков (+16%), что аналитики связывают с ужесточением конкуренции со стороны локальных брендов.

Автор:
Галина Панченко , Елена Черкасец