MacCoffee і Мономах заробили майже 5 млрд грн: хто контролює ринок кави і чаю в Україні

ТОП-10 виробників чаю та кави в Україні у 2025 році отримали понад 10 млрд грн доходу. Лідерами залишаються "Мономах" і FES UKR (MacCoffee), які разом згенерували близько 5 млрд грн — майже половину ринку. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.

Мільярдні оберти: хто очолив рейтинг?

Перше місце посідає "Мономах" із доходом 2,77 млрд грн. Компанія працює одночасно у двох великих сегментах — чаю та кави. Завдяки присутності в усіх цінових категоріях та агресивному маркетингу таких брендів, як Lovare та Monomakh, підприємство за останній рік наростило оберти на 22%, зберігаючи домінуючі позиції в роздрібних мережах країни.

Другу позицію займає компанія FES UKR, відома насамперед своїм брендом MacCoffee. Спеціалізуючись на розчинній каві та популярних кавових міксах, підприємство утримує масовий сегмент ринку. У 2025 році його річний дохід перевищив 2,1 млрд грн, продемонструвши ріст майже на 11%. Разом "Мономах" та FES UKR контролюють близько 43% обороту всієї першої десятки ринку.

* використано фінансові дані за 2025 рік

Спринтери року: "Галка" та "Кава зі Львова"

Якщо за обсягом капіталу лідирує столичний регіон, то за динамікою 2025-й став роком Львова. Одразу дві компанії — СП "Галка ЛТД" та ТОВ "Кава зі Львова", які формують окремий кластер брендової кави, показали зростання доходу на понад 51%.

Трансформація чайного ринку

Чайний ринок залишається значно меншим за кавовий. Однак омпанія "Трипільське сонце" (бренди Sherlock Secrets і Tea Moments) після кількох складних років не лише вийшла на прибутковість у 33 млн грн, а й змогла наростити обсяги реалізації на 44% і досягла позначки у 675 млн грн.

"Трипільське сонце" працює як один із найбільших індустріальних виробників чаю, тоді як «Ключі здоров’я» займає нішу фіточаїв. У результаті ринок поділений не лише за продуктом, а й за бізнес-моделями: масмаркет, брендові гравці та виробники повного циклу. Саме конкуренція між ними формує його подальший розвиток.

Інфраструктурний прорив

Окрему роль відіграють виробники, які працюють як інфраструктура ринку. "Українська компанія кави" (UCC) розвивається за моделлю "повного циклу" — від імпорту зеленої кави до фасування.Компанія активно нарощує присутність у сегментах HoReCa та Private Label, паралельно розвиваючи власні бренди, зокрема, Rio Negro. Така стратегія дозволила підприємству у 2025 році збільшити дохід до 356 млн грн, що на 27% перевищує показники попереднього року.

Подібну змішану модель використовує і компанія "Фуд Пак" із брендами Gemini та Ducale Caffè. Поєднуючи продажі кінцевому споживачу та бізнес-клієнтам, виробник продемонстрував ріст на 35%. За підсумками 2025 року виторг підприємства сягнув 508 млн грн.

Харківські "Ключі здоров’я" підтвердили попит на фіточаї, наростивши виторг до 206 млн грн (+22%). Водночас "Ахмад Ті" продемонстрував найскромнішу динаміку серед топ-гравців (+16%), що аналітики пов’язують із посиленням конкуренції з боку локальних брендів.