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Магазин спорттоваров Decathlon на Почайной в Киеве возобновил работу после российского обстрела

магазин Decathlon
Фото: Decathlon

Сеть спортивных магазинов Decathlon 31 октября возобновила торговую точку на Почайной в Киеве, поврежденную во время российской атаки 22 октября. В то же время часть входа в магазин пока остается недоступной из-за ремонта.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

"После повреждений, понесенных магазином в результате ракетной атаки по Retail Park Pochaina, наша команда сделала все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить его работу и вернуться к привычному обслуживанию наших клиентов", - сообщили в Decathlon .

Магазин работает ежедневно с 10:00 до 21:30. В то же время, вход с левой стороны пока остается закрытым — там продолжаются восстановительные работы.

В компании также отметили, что во время любой воздушной тревоги магазины Decathlon будут временно прекращать работу. Это правило будет действовать независимо от уровня угрозы – желтого или красного. Работники и покупатели должны пройти до укрытий.

Какие магазины Decathlon работают в Киеве

Кроме торговой точки на Почайной магазины сети работают еще по двум адресам:

  • Decathlon Беличи на ул. Берковецкой, 6;
  • Декатлон Проспект на ул. Игната Хоткевича, 1В.

О Decathlon

Decathlon – международная сеть магазинов спортивных товаров, основанная во Франции в 1976 году. Компания продает одежду, обувь, снаряжение и товары для разных видов спорта.

В Украине первый магазин был открыт в 2019 году в Киеве. Также есть официальный сайт, который пока не работает и находится на техническом обслуживании.

Напомним, в ночь с 21 на 22 октября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки был поврежден магазин Decathlon в торговом комплексе Retail Park Pochaina. После обстрела торговую точку временно закрыли, а обработку онлайн-заказов приостановили.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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