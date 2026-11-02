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Магазин спорттоварів Decathlon на Почайній у Києві відновив роботу після російського обстрілу

магазин Decathlon
Фото: Decathlon

Мережа спортивних магазинів Decathlon 31 жовтня відновила роботу торговельної точки на Почайній у Києві, пошкодженої під час російської атаки 22 жовтня. Водночас частина входу до магазину поки залишається недоступною через ремонт.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

"Після пошкоджень, яких зазнав магазин внаслідок ракетної атаки по Retail Park Pochaina, наша команда зробила все можливе, щоб якнайшвидше відновити його роботу та повернутися до звичного обслуговування наших клієнтів", — повідомили в Decathlon.

Магазин працює щодня з 10:00 до 21:30. Водночас вхід із лівого боку поки залишається закритим — там тривають відновлювальні роботи.

У компанії також зазначили, що під час будь-якої повітряної тривоги магазини Decathlon тимчасово припинятимуть роботу. Це правило діятиме незалежно від рівня загрози — жовтого чи червоного. Працівники та покупці мають пройти до укриттів.

Які магазини Decathlon працюють у Києві

Окрім торговельної точки на Почайній, магазини мережі працюють ще за двома адресами:

  • Decathlon Біличі на вул. Берковецькій, 6; 
  • Decathlon Проспект на вул. Гната Хоткевича, 1В.

Про Decathlon

Decathlon — міжнародна мережа магазинів спортивних товарів, заснована у Франції в 1976 році. Компанія продає одяг, взуття, спорядження та товари для різних видів спорту.

В Україні перший магазин відкрили у 2019 році в Києві. Також має офіційний сайт, який наразі не працює і перебуває на технічному обслуговуванні.

Нагадаємо, у ніч із 21 на 22 жовтня російські війська завдали балістичного удару по Києву. Унаслідок атаки було пошкоджено магазин Decathlon у торговельному комплексі Retail Park Pochaina. Після обстрілу торговельну точку тимчасово закрили, а обробку онлайн-замовлень призупинили. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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