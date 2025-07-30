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Маркетплейс цифровых решений: в Украине стартовал набор поставщиков IT-продуктов

программисты, ноутбук
Начат набор поставщиков IT-продуктов. / Freepik

На портале "Дія.Бізнес" появится новый сервис — Маркетплейс цифровых решений. Сейчас стартует набор компаний, желающих разместить в нем свои продукты. Сервис станет единственной платформой, которая объединит компании – поставщиков ИТ-решений и предпринимателей, ищущих проверенные сервисы для развития бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прес-сслужбу "Дії".

Почему стоит приобщиться?

Размещение цифровых решений на сервисе позволит разработчикам и поставщикам ИТ-решений:

  • представить свои решения широкой аудитории предпринимателей, ищущих инструменты развития бизнеса;  
  • быть частью государственной инициативы по цифровизации предпринимательства в Украине;
  • приобщиться к формированию единой экосистемы цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса.

Эта платформа упростит малому и среднему бизнесу (МПБ) внедрение надежных цифровых продуктов, повышающих эффективность работы и упрощающих процессы. В частности, предприниматели найдут проверенные инструменты для автоматизации, финансов, маркетинга, HR, e-commerce и т.д.

Кому этот Маркетплейс?

"Дія.Бізнес" приглашает украинские и иностранные компании, разрабатывающие или предоставляющие следующие сервисы:

  • CRM-системы;
  • IP-телефония;
  • POS-решения;
  • чат-платформы;
  • решение для e-commerce;
  • цифровой маркетинг;
  • бухгалтерия;
  • HR-решения;
  • кибербезопасность;
  • аналитика;
  • логистика;
  • другие цифровые инструменты.

Критерии участия

Чтобы стать поставщиком на Маркетплейсе цифровых решений, компания должна отвечать следующим требованиям:

  • быть официально зарегистрированным предприятием;
  • не иметь каких-либо юридических или финансовых связей с Россией и Беларусью;
  • не находиться под санкциями.

Как принять участие?

Чтобы присоединиться к Маркетплейс цифровых решений и представить свои IT-продукты, нужно на портале "Дія.Бізнес" заполнить аппликационную форму, указав электронный адрес, телефон и фамилию контактного лица.

Дополнительно

Маркетплейс цифровых решений для бизнеса реализуется Офисом по развитию предпринимательства и экспорта и национальным проектом "Дія.бізнес" при поддержке IT Ukraine Association и Helvetas.

Напомним, в "Дії" уже представлено 52% обращений. обрабатывает искусственный интеллект: AI-консультант уже закрыл 27800 запросов без участия оператора, а AI-ассистент 7993 раз помог операторам сгенерировать ответы на обращение пользователей.

Автор:
Татьяна Ковальчук