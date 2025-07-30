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Маркетплейс цифровых решений: в Украине стартовал набор поставщиков IT-продуктов
На портале "Дія.Бізнес" появится новый сервис — Маркетплейс цифровых решений. Сейчас стартует набор компаний, желающих разместить в нем свои продукты. Сервис станет единственной платформой, которая объединит компании – поставщиков ИТ-решений и предпринимателей, ищущих проверенные сервисы для развития бизнеса.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прес-сслужбу "Дії".
Почему стоит приобщиться?
Размещение цифровых решений на сервисе позволит разработчикам и поставщикам ИТ-решений:
- представить свои решения широкой аудитории предпринимателей, ищущих инструменты развития бизнеса;
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быть частью государственной инициативы по цифровизации предпринимательства в Украине;
- приобщиться к формированию единой экосистемы цифровых сервисов для малого и среднего бизнеса.
Эта платформа упростит малому и среднему бизнесу (МПБ) внедрение надежных цифровых продуктов, повышающих эффективность работы и упрощающих процессы. В частности, предприниматели найдут проверенные инструменты для автоматизации, финансов, маркетинга, HR, e-commerce и т.д.
Кому этот Маркетплейс?
"Дія.Бізнес" приглашает украинские и иностранные компании, разрабатывающие или предоставляющие следующие сервисы:
- CRM-системы;
- IP-телефония;
- POS-решения;
- чат-платформы;
- решение для e-commerce;
- цифровой маркетинг;
- бухгалтерия;
- HR-решения;
- кибербезопасность;
- аналитика;
- логистика;
- другие цифровые инструменты.
Критерии участия
Чтобы стать поставщиком на Маркетплейсе цифровых решений, компания должна отвечать следующим требованиям:
- быть официально зарегистрированным предприятием;
- не иметь каких-либо юридических или финансовых связей с Россией и Беларусью;
- не находиться под санкциями.
Как принять участие?
Чтобы присоединиться к Маркетплейс цифровых решений и представить свои IT-продукты, нужно на портале "Дія.Бізнес" заполнить аппликационную форму, указав электронный адрес, телефон и фамилию контактного лица.
Дополнительно
Маркетплейс цифровых решений для бизнеса реализуется Офисом по развитию предпринимательства и экспорта и национальным проектом "Дія.бізнес" при поддержке IT Ukraine Association и Helvetas.
Напомним, в "Дії" уже представлено 52% обращений. обрабатывает искусственный интеллект: AI-консультант уже закрыл 27800 запросов без участия оператора, а AI-ассистент 7993 раз помог операторам сгенерировать ответы на обращение пользователей.