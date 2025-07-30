Маркетплейс цифрових рішень: в Україні стартував набір постачальників IT-продуктів

На порталі "Дія.Бізнес" з’явиться новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень. Наразі стартує набір компаній, які хочуть розмістити в ньому свої продукти. Сервіс стане єдиною платформою, яка поєднає компанії — постачальників ІТ-рішень та підприємців, що шукають перевірені сервіси для розвитку бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Дії".

Чому варто долучитися?

Розміщення цифрових рішень на сервісі дасть змогу розробникам і постачальникам ІТ-рішень:

представити свої рішення широкій аудиторії підприємців, які шукають інструменти для розвитку бізнесу;

бути частиною державної ініціативи з цифровізації підприємництва в Україні;



долучитися до формування єдиної екосистеми цифрових сервісів для малого та середнього бізнесу.

Ця платформа спростить малому та середньому бізнесу (МСБ) впровадження надійних цифрових продуктів, що підвищують ефективність роботи та спрощують процеси. Зокрема підприємці знайдуть перевірені інструменти для автоматизації, фінансів, маркетингу, HR, e-commerce тощо.

Для кого цей Маркетплейс?

"Дія.Бізнес" запрошує українські та іноземні компанії, що розробляють або надають такі сервіси:

CRM-системи;

IP-телефонія;

POS-рішення;

чат-платформи;

рішення для e-commerce;

цифровий маркетинг;

бухгалтерія;

HR-рішення;

кібербезпека;

аналітика;

логістика;

інші цифрові інструменти.

Критерії участі

Щоб стати постачальником на Маркетплейсі цифрових рішень, компанія повинна відповідати таким вимогам:

бути офіційно зареєстрованим суб'єктом господарювання;

не мати будь-яких юридичних або фінансових зв'язків з Росією та Білоруссю;

не перебувати під санкціями.

Як взяти участь?

Щоб долучитися до Маркетплейсу цифрових рішень та представити свої IT-продукти, потрібно на порталі "Дія.Бізнес" заповнити аплікаційну форму, вказавши електронну адресу, телефон та прізвище контактної особи.

Додатково

Маркетплейс цифрових рішень для бізнесу реалізується Офісом з розвитку підприємництва та експорту та національним проєктом "Дія.Бізнес" за підтримки IT Ukraine Association та Helvetas.

Нагадаємо, у "Дії" вже понад 52% звернень обробляє штучний інтелект: AI-консультант вже закрив 27 800 запитів без участі оператора, а AI-асистент 7 993 раз допоміг операторам згенеровати відповіді на звернення користувачів.