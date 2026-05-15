Maserati перейдет на китайские технологии во избежание банкротства

Корпорация Stellantis, владеющая брендом Maserati, ведет переговоры с китайскими гигантами Huawei и JAC о совместном производстве автомобилей. Легендарная итальянская марка может начать использовать платформы китайского люкс-бренда Maextro, чтобы преодолеть глубокий кризис.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Cnevpost.

По плану новую модель Maserati разработают уже к концу следующего года. Фактически, это будет китайский автомобиль с итальянским дизайном: инженерную часть и производство возьмет на себя китайская сторона, а Maserati поможет с продвижением и внешним видом на мировых рынках.

Почему Maserati вынуждена идти на такой шаг

Бренд оказался в сложном положении из-за неудачной стратегии перехода на электромобили и резкого падения спроса.

Основные причины сотрудничества с Китаем:

Крах продаж: в прошлом году продажи Maserati упали на 24,4%. Компания сняла с производства популярные бензиновые модели (Ghibli, Levante, Quattroporte), а их электрические заменители оказались нерентабельными.

Нехватка ресурсов: у Stellantis нет средств на самостоятельное возрождение марки, поэтому проще использовать уже готовые и современные китайские платформы.

Успешный пример: корпорация уже сотрудничает с китайской Leapmotor, используя ее технологии для бюджетных автомобилей. Теперь такую же схему хотят применить для люксового сегмента.

Хотя переход на китайскую "базу" может нанести ущерб имиджу Maserati как чисто итальянского бренда, для компании это шанс выжить и быстрее вывести на рынок новые модели.

Напомним, китайский автогигант BYD планирует выкупить незагруженные заводы в Европе. Компания ведет переговоры по приобретению производственных площадок в Италии и Франции, чтобы собирать свои авто непосредственно в ЕС и избегать высоких пошлин.