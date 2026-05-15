Maserati перейде на китайські технології, щоб уникнути банкрутства

Корпорація Stellantis, яка володіє брендом Maserati, веде переговори з китайськими гігантами Huawei та JAC про спільне виробництво автомобілів. Легендарна італійська марка може почати використовувати платформи китайського люкс-бренду Maextro, щоб подолати глибоку кризу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Cnevpost.

За планом, нову модель Maserati розроблять уже до кінця наступного року. Фактично це буде китайський автомобіль з італійським дизайном: інженерну частину та виробництво візьме на себе китайська сторона, а Maserati допоможе з просуванням та зовнішнім виглядом на світових ринках.

Чому Maserati змушена йти на такий крок

Бренд опинився у складному становищі через невдалу стратегію переходу на електромобілі та різке падіння попиту.

Основні причини співпраці з Китаєм:

Крах продажів: минулого року продажі Maserati впали на 24,4%. Компанія зняла з виробництва популярні бензинові моделі (Ghibli, Levante, Quattroporte), а їхні електричні замінники виявилися нерентабельними.

Брак ресурсів: у Stellantis немає коштів на самостійне відродження марки, тому простіше використати вже готові та сучасні китайські платформи.

Успішний приклад: корпорація вже співпрацює з китайською Leapmotor, використовуючи її технології для бюджетних авто. Тепер таку ж схему хочуть застосувати для люксового сегмента.

Хоча перехід на китайську "базу" може зашкодити іміджу Maserati як чисто італійського бренду, для компанії це шанс вижити та швидше вивести на ринок нові моделі.

