Массированная атака на РФ: дроны ударили по крупнейшему НПЗ Татарстана, а в Крыму произошел блекаут

Утром 20 августа 2026 года беспилотники совершили массированную атаку на город Нижнекамск в Республике Татарстан. Целью удара стала промышленная зона, где расположен принадлежащий компании "Татнефть" нефтеперерабатывающий завод "Танеко".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

В пресс-службе главы Татарстана подтвердили нарушения в работе промышленного кластера, повреждение жилых домов и госпитализацию нескольких пострадавших. Завод "Танеко", крупнейший в Татарстане и входящий в пятерку ведущих НПЗ России, уже терпел удары 10 августа, когда из-за атаки погибли 13 человек и 78 получили ранения.

Удар по терминалу "Таманьнефтегаз" и блекаут в Крыму

Кроме Татарстана под масштабную комбинированную атаку попали стратегические объекты на юге РФ и в оккупированном Крыму:

Краснодарский край: в поселке Волна на Таманском полуострове дроны поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", обеспечивающий экспорт сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также электроподстанцию "Тамань".

Оккупированный Крым: взрывы раздавались в Евпатории, Саках, Феодосии и Алуште. Из-за пожаров на подстанциях "Тамань" и "Малореченская" без электроснабжения временно остались Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория и Феодосия.

Также об атаках дронов сообщили власти Белгородской и Ульяновской областей РФ, где зафиксирована гибель одного человека и ранения одиннадцати гражданских. В Минобороны РФ заявили о перехвате 726 беспилотников над 18 регионами страны, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Напомним, дроны вторично атаковали ключевой завод взрывчатки в РФ. В ночь на 19 августа 2026 года под удар попало предприятие российского военно-промышленного комплекса ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" в Нижегородской области.