Масована атака на РФ: дрони вдарили по найбільшому НПЗ Татарстану, а в Криму стався блекаут

Уранці 20 серпня 2026 року безпілотники здійснили масовану атаку на місто Нижньокамськ у Республіці Татарстан. Ціллю удару стала промислова зона, де розташований нафтопереробний завод "Танеко", що належить компанії "Татнефть".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

У пресслужбі глави Татарстану підтвердили порушення в роботі промислового кластера, пошкодження житлових будинків та госпіталізацію кількох постраждалих. Завод "Танеко", який є найбільшим у Татарстані та входить до п'ятірки провідних НПЗ Росії, уже зазнавав ударів 10 серпня, коли через атаку загинули 13 осіб і 78 дістали поранення.

Удар по терміналу "Таманьнафтогаз" та блекаут у Криму

Крім Татарстану, під масштабну комбіновану атаку потрапили стратегічні об'єкти на півдні РФ та в окупованому Криму:

Краснодарський край: у селищі Волна на Таманському півострові дрони уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз", що забезпечує експорт сирої нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу, а також електропідстанцію "Тамань".

Окупований Крим: вибухи лунали в Євпаторії, Саках, Феодосії та Алушті. Через пожежі на підстанціях "Тамань" і "Малоріченська" без електропостачання тимчасово залишилися Севастополь, Сімферополь, Керч, Євпаторія та Феодосія.

Також про атаки дронів повідомила влада Бєлгородської та Ульяновської областей РФ, де зафіксовано загибель однієї людини та поранення одинадцяти цивільних. У Міноборони РФ заявили про перехоплення 726 безпілотників над 18 регіонами країни, Кримом та акваторіями Чорного й Азовського морів.

Нагадаємо, дрони вдруге атакували ключовий завод вибухівки в РФ. У ніч проти 19 серпня 2026 року під удар потрапило підприємство російського військово-промислового комплексу ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова" у Нижньогородській області.