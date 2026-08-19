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Системні удари по російському ВПК: дрони вдруге атакували ключовий завод вибухівки в РФ

Російський завод
Дрони вдруге атакували ключовий завод вибухівки в РФ

У ніч проти 19 серпня 2026 року безпілотники здійснили масовану атаку на місто Дзержинськ Нижньогородської області РФ, де під удар потрапило одне з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу — ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Після серії вибухів над містом зафіксували густий стовп диму. OSINT-аналітики з високою ймовірністю встановили, що осередком задимлення стала саме територія підприємства. Під час нальоту один із безпілотників також влучив у житловий багатоповерховий будинок у Дзержинську за кілька кілометрів від заводу.

Стратегічне значення підприємства

Завод імені Свердлова — стратегічний оборонно-хімічний об'єкт зі 100-річною історією та один із найбільших виробників вибухових речовин у Росії:

  • Санкційний статус: підприємство перебуває під санкціями України, США, ЄС, Великої Британії, Японії та Швейцарії за підтримку збройної агресії проти України.
  • Повторний удар: це вже друга успішна атака на завод за останні місяці — попередній наліт дронів на цей об'єкт було зафіксовано 30 квітня 2026 року.

Інші цілі нічної атаки

Окрім Дзержинська, вночі під ударами безпілотників опинилися промислові потужності в Уфі (Башкортостан), де зафіксовано займання в промзоні, місто Новомосковськ у Тульській області, а також підступи до Москви.

За твердженням російського Міноборони, від вечора 18 до ранку 19 серпня над 21 регіоном РФ та тимчасово окупованим Кримом засоби протиповітряної оборони нібито збили 453 безпілотники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удари по НПЗ спровокували паливну кризу в 16 регіонах РФ. На автозаправних станціях запроваджують ліміти або повністю припиняють продаж бензину через гострий дефіцит нафтопродуктів.

Автор:
Максим Кольц

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