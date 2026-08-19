Системные удары по российскому ВПК: дроны вторично атаковали ключевой взрывчатый завод в РФ

В ночь на 19 августа 2026 года беспилотники совершили массированную атаку на город Дзержинск Нижегородской области РФ, где под удар попало одно из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса — ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

После серии взрывов над городом зафиксирован густой столб дыма. OSINT-аналитики с высокой вероятностью установили, что очагом задымления стала именно территория предприятия. Во время налета один из беспилотников также попал в жилой многоэтажный дом в Дзержинске в нескольких километрах от завода.

Стратегическое значение предприятия

Завод имени Свердлова – стратегический оборонно-химический объект со 100-летней историей и один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России:

Санкционный статус: предприятие находится под санкциями Украины, США, ЕС, Великобритании, Японии и Швейцарии в поддержку вооруженной агрессии против Украины.

Повторный удар: это уже вторая успешная атака на завод за последние месяцы – предварительный налет дронов на этот объект был зафиксирован 30 апреля 2026 года.

Другие цели ночной атаки

Кроме Дзержинска ночью под ударами беспилотников оказались промышленные мощности в Уфе (Башкортостан), где зафиксировано возгорание в промзоне, город Новомосковск в Тульской области, а также подступы к Москве.

По утверждению российского Минобороны, с вечера 18 до утра 19 августа над 21 регионом РФ и временно оккупированным Крымом средства противовоздушной обороны якобы сбили 453 беспилотника.

Напомним, ранее сообщалось, что удары по НПЗ спровоцировали топливный кризис в 16 регионах РФ. На автозаправочных станциях вводят лимиты или полностью прекращают продажу бензина из-за острого дефицита нефтепродуктов.