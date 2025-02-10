McDonald's сообщил о наибольшем падении продаж в США за последние пять лет

В понедельник, 10 февраля, в США зафиксировано значительное падение сопоставимых продаж корпорации McDonald's в четвертом квартале. Вспышка кишечной палочки, которая произошла в 2024 году, нанесла финансовый ущерб популярной сети заведений быстрого питания.

Об этом сообщает агентство R euters.

В США, крупнейшем рынке McDonald's, он упал на 1,4%, что является резким падением с момента пандемии COVID-19 почти пять лет назад, когда рестораны ограничили работу по обслуживанию и доставке. Аналитики оценили понижение на 0,4%, согласно данным LSEG.

Профессионализм​ считают, что зависимость корпорации от скидок может повредить маржи в следующих кварталах. По словам аналитика BTIG Питера Салеха, товары со скидками в сети McDonald's составляют более трети ее продаж.

Кроме того, количество посещений ресторанов сократилось после вспышки кишечной палочки, которая началась 22 октября и заставила McDonald 's временно приостановить продажу гамбургеров Quarter Пундер в пятой части из 14 тысяч ресторанов сети в США . В декабре 2024 года Центры США по контролю и профилактике заболеваний завершили расследование инцидента в McDonald 's, в результате которого заболели сотни людей и по меньшей мере один человек погиб.

По данным компании, в 4-м в квартале 2024 года трафик клиентов немного увеличился по сравнению с прошлым годом . Глобальная сравнительная продажа компании выросла на 0,4% за последний квартал 2024 года, что оказалось неожиданным ростом по сравнению с ожиданиями снижения на 0,63%. Этому способствовал рост на 4,1% сегмента бизнеса McDonald's, где рестораны руководствуются местными партнерами, в первую очередь на рынках Ближнего Востока и Японии.

Компания ожидает, что операционная маржа в 2025 году будет находиться в диапазоне от среднего до высокого в 40% по сравнению с 45,2% в 2024 году. Скорректированный доход на акцию в размере 2,83 дол. США отвечает ожиданиям рынка.

McDonald's в Украине.

McDonald's в Украине – лидер среди ресторанов быстрого обслуживания. Первое заведение открыто 24 мая 1997 года в Киеве. McDonald's ежегодно входит в список 100 крупнейших налогоплательщиков в Украине, а также в список лучших работодателей. McDonald's в Украине — партнер-основатель и крупнейший корпоративный партнер Фонда Дом Рональда МакДональда в Украине.

Напомним, в декабре 2024 года акции McDonald's упали примерно на 7% после сообщений американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) о том, что вспышка кишечной палочки, связанная с бургерами Quarter Pounder ("Роял чизбургер"), привела к смерти человека.