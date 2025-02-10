McDonald's повідомив про найбільше падіння продажів у США за останні п'ять років

У понеділок, 10 лютого, у США зафіксовано значне падіння порівнянних продажів корпорації McDonald's у четвертому кварталі. Спалах кишкової палички, який стався у 2024 році, завдав фінансової шкоди популярній мережі закладів швидкого харчування.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У США, найбільшому ринку McDonald's, він упав на 1,4%, що є різким падінням з моменту пандемії COVID-19 майже п'ять років тому, коли ресторани обмежили роботу з обслуговування та доставки. Аналітики оцінили зниження на 0,4%, згідно з даними LSEG.

Фахівці вважають, що залежність корпорації від знижок може зашкодити маржі у наступних кварталах. За словами аналітика BTIG Пітера Салеха, товари зі знижками у мережі McDonald's складають понад третину її продажів.

Крім того, кількість відвідувань ресторанів скоротилася після спалаху кишкової палички, яка розпочалася 22 жовтня і змусила McDonald's тимчасово призупинити продаж гамбургерів Quarter Pounder у п'ятій частині із 14 тисяч ресторанів мережі у США. У грудні 2024 року Центри США з контролю та профілактики захворювань завершили розслідування інциденту у McDonald's, внаслідок якого захворіли сотні людей і щонайменше одна людина загинула.

За даними компанії, у 4-му кварталі 2024 року трафік клієнтів трохи збільщився у порівнянні з минулим роком. Глобальний порівняний продаж компанії зріс на 0,4% за останній квартал 2024 року, що виявилося несподіваним зростанням порівняно з очікуваннями зниження на 0,63%. Цьому сприяло зростання на 4,1% сегменту бізнесу McDonald's, де ресторани керуються місцевими партнерами, насамперед на ринках Близького Сходу та Японії.

Компанія очікує, що операційна маржа у 2025 році перебуватиме в діапазоні від середнього до високого у 40% порівняно з 45,2% у 2024 році. Скоригований прибуток на акцію у розмірі 2,83 дол. США відповідає очікуванням ринку.

McDonald's в Україні

McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів швидкого обслуговування. Перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. McDonald’s щорічно входить до переліку 100 найбільших платників податків в Україні, а також до переліку найкращих роботодавців. McDonald’s в Україні — партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні.

Нагадаємо, у грудні 2024 року акції McDonald's впали приблизно на 7% після повідомлень американських Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) про те, що спалах кишкової палички, пов'язаний з бургерами Quarter Pounder ("Роял чизбургер"), призвів до смерті людини.