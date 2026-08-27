McDonald’s планирует ежегодно открывать в Украине ресторан с устойчивым дизайном

McDonald's планирует ежегодно открывать в Украине примерно один ресторан с устойчивым дизайном. Такие заведения стоят ориентировочно на 35% дороже обычных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор по корпоративному влиянию McDonald's в Украине Назар Бедий в интервью "Интерфакс-Украина".

Где уже есть такие рестораны

Сейчас в Украине работают два ресторана с устойчивым дизайном – во Львове и Киеве. Полностью перевести на этот формат всю сеть компания пока не планирует из-за более высокой стоимости строительства.

По словам Бедия, такие рестораны будут создаваться за счет собственных инвестиций компании. В то же время, экологические решения планируют применять и в других новых заведениях, в частности тех, которые открывают партнеры.

Какие решения используют

"Делаем их энергоэффективными, работаем с теплоизоляцией, внедряем системы рекуперации и другие решения, помогающие более эффективно использовать энергоресурсы", — сообщил Бедий.

В компании увязывают энергоэффективность с уменьшением потребления энергоресурсов и экологического влияния ресторанов.

McDonald's планирует инвестировать в формат устойчивого дизайна примерно раз в год. При этом полный переход всей украинской сети на такой формат в краткосрочной и среднесрочной перспективе не предполагается.

Напомним, недавно в Умани Черкасской области открылся первый ресторан McDonald's, ставший 130-м работающим заведением сети. Он расположен по ул. Степана Бандеры, 6, возле трассы М-05 Киев – Одесса.