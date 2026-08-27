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McDonald’s планує щороку відкривати в Україні ресторан зі сталим дизайном

McDonald’s
McDonald’s відкриватиме в Україні ресторан зі сталим дизайном / Фото: McDonald’s

McDonald’s планує щороку відкривати в Україні в середньому один ресторан зі сталим дизайном. Вартість декору таких закладів орієнтовно на 35% вища, ніж у стандартних ресторанах.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор з корпоративного впливу McDonald’s в Україні Назар Бедій в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Де вже є такі ресторани

Наразі в Україні працюють два ресторани зі сталим дизайном — у Львові та Києві. Повністю перевести мережу на цей формат компанія поки не планує через вищу вартість реалізації такого дизайну. Водночас, за словами Бедія, екологічні рішення вже застосовують і в інших нових закладах

Які рішення використовують

"Робимо їх енергоефективними, працюємо з теплоізоляцією, впроваджуємо системи рекуперації та інші рішення, які допомагають ефективніше використовувати енергоресурси", — повідомив Бедій.

У компанії пов'язують енергоефективність зі зменшенням споживання енергоресурсів та екологічного впливу ресторанів.

McDonald’s планує інвестувати у формат сталого дизайну приблизно один раз на рік. При цьому повний перехід усієї української мережі на такий формат у коротко- та середньостроковій перспективі не передбачається. 

Нагадаємо, нещодавно в Умані Черкаської області відкрився перший ресторан McDonald’s, який став 130-м працюючим закладом мережі. Він розташований на вул. Степана Бандери, 6, біля траси М-05 Київ – Одеса.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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