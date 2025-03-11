Мегапочтомат "Новой почты" появился в Киеве: как он выглядит (ВИДЕО)

На левом берегу Киева на Осокорках логистическая компания " Новая почта " установила мегапочтомат, который насчитывает 188 ячеек.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что номер гигантского фарматового почтомата — 77777.

Характеристика почтомата

В компании отмечают, что еще больше посылок может уместиться в одном почтомате, который имеет:

188 ячеек;

220 см в высоту;

900 см в ширину.

Как сообщается, "Новая почта" не останавливается на достигнутом и планирует устанавливать еще большие почтоматы — до 360 ячеек.

В настоящее время рассматриваются локации в больших жилых комплексах столицы и других городов.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество сейчас составляет 37210. В планах на 2025 год открыть еще 11 000 точек сервиса.

В 2024 году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.

Как мы писали ранее, в первом полугодии 2024 года "Новая почта" увеличила консолидированный чистый доход на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24,45 млрд. грн. В то же время консолидированная чистая прибыль компании снизилась на 36,9%, составив 1,48 млрд грн.