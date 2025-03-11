Мегапоштомат "Нової пошти" з'явився у Києві: як він виглядає (ВІДЕО)

На лівому березі Києва на Осокорках логістична компанія “Нова пошта” встановила мегапоштомат, який налічує 188 комірок. Знаходиться він на Дніпровській Набережній, 16-Д.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що номер гігантського поштомата фартовий — 77777.

Характеристика поштомату

У компанії зауважують, що ще більше посилок може вміститися в одному поштоматі, який має:

188 комірок;

220 см у висоту;

900 см у ширину.

Як повідомляється, "Нова пошта" не зупиняється на досягнутому й планує встановлювати ще більші поштомати — до 360 комірок.

Наразі розглядаються локації у великих житлових комплексах столиці та інших міст.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість наразі становить 37 210. У планах на 2025 рік відкрити ще 11 000 точок сервісу.

У 2024 році “Нова пошта” доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

Як ми писали раніше, у першому півріччі 2024 року"Нова пошта" збільшила консолідований чистий дохід на 22,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 24,45 млрд грн. Водночас консолідований чистий прибуток компанії знизився на 36,9%, склавши 1,48 млрд грн.