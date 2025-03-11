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Мегапоштомат "Нової пошти" з'явився у Києві: як він виглядає (ВІДЕО)
На лівому березі Києва на Осокорках логістична компанія “Нова пошта” встановила мегапоштомат, який налічує 188 комірок. Знаходиться він на Дніпровській Набережній, 16-Д.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що номер гігантського поштомата фартовий — 77777.
Характеристика поштомату
У компанії зауважують, що ще більше посилок може вміститися в одному поштоматі, який має:
- 188 комірок;
- 220 см у висоту;
- 900 см у ширину.
Як повідомляється, "Нова пошта" не зупиняється на досягнутому й планує встановлювати ще більші поштомати — до 360 комірок.
Наразі розглядаються локації у великих житлових комплексах столиці та інших міст.
Про "Нову пошту"
"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.
У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість наразі становить 37 210. У планах на 2025 рік відкрити ще 11 000 точок сервісу.
У 2024 році “Нова пошта” доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.
Як ми писали раніше, у першому півріччі 2024 року"Нова пошта" збільшила консолідований чистий дохід на 22,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 24,45 млрд грн. Водночас консолідований чистий прибуток компанії знизився на 36,9%, склавши 1,48 млрд грн.