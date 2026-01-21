- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Меморандум о возобновлении: как новое соглашение со Швейцарией изменит условия для украинского бизнеса
Украина и Швейцария официально закрепили сотрудничество, подписав 21 января Меморандум о запуске программы "Конкурентоспособность для восстановления Украины". Проект рассчитан на период 2026-2030 годов и направлен на укрепление экономической устойчивости государства.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Документ подписали министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и делегат Федерального совета Швейцарии Жак Гербер.
Инициатива направлена на укрепление экономической устойчивости и помощь украинскому малому и среднему бизнесу в интеграции в глобальные рынки.
Приоритетными отраслями определены IT, машиностроение, агробизнес, устойчивое строительство и деревообработка.
Документ описывает четыре вектора развития бизнеса:
- Упрощение условий ведения бизнеса: Улучшение нормативно правовой базы, цифровизация государственных услуг и уменьшение регуляторного давления на предпринимателей.
- Усиление институтов: Поддержка бизнес-объединений и региональных агентств развития, которые помогут МСП выходить на новые рынки.
- Модернизация предприятий: Прямая техническая помощь бизнесу по внедрению "зеленых" технологий, автоматизации и стандартов качества ЕС.
- Развитие человеческого капитала: Совместная работа с Международной организацией труда (МОТ) над привлечением ветеранов, женщин и внутренне перемещенных лиц в экономические процессы.
Региональное развитие
Реализация инициативы охватит 10 областей Украины, где уже функционируют Региональные агентства развития, а также регионы, которые охвачены другими проектами, финансируемыми Швейцарией.
В Минэкономики добавили, что программа полностью синхронизирована с государственными стратегиями и планом Ukraine Facility.
Напомним, 9 января 2026 г. Государственный секретариат Швейцарской Конфедерации по экономическим вопросам (SECO) объявил второй конкурс проектов (Call for Proposals) для реализации инициатив по восстановлению Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями.