Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Наличный курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,90

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Меморандум о возобновлении: как новое соглашение со Швейцарией изменит условия для украинского бизнеса

Алексей Соболев, Жак Гербер
Документ подписали Алексей Соболев и делегат Федерального совета Швейцарии Жак Гербер / Минэкономики

Украина и Швейцария официально закрепили сотрудничество, подписав 21 января Меморандум о запуске программы "Конкурентоспособность для восстановления Украины". Проект рассчитан на период 2026-2030 годов и направлен на укрепление экономической устойчивости государства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Документ подписали министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и делегат Федерального совета Швейцарии Жак Гербер.

Инициатива направлена на укрепление экономической устойчивости и помощь украинскому малому и среднему бизнесу в интеграции в глобальные рынки.

Приоритетными отраслями определены IT, машиностроение, агробизнес, устойчивое строительство и деревообработка.

Документ описывает четыре вектора развития бизнеса:

  1. Упрощение условий ведения бизнеса: Улучшение нормативно правовой базы, цифровизация государственных услуг и уменьшение регуляторного давления на предпринимателей.
  2. Усиление институтов: Поддержка бизнес-объединений и региональных агентств развития, которые помогут МСП выходить на новые рынки.
  3. Модернизация предприятий: Прямая техническая помощь бизнесу по внедрению "зеленых" технологий, автоматизации и стандартов качества ЕС.
  4. Развитие человеческого капитала: Совместная работа с Международной организацией труда (МОТ) над привлечением ветеранов, женщин и внутренне перемещенных лиц в экономические процессы.

Региональное развитие

Реализация инициативы охватит 10 областей Украины, где уже функционируют Региональные агентства развития, а также регионы, которые охвачены другими проектами, финансируемыми Швейцарией.

В Минэкономики добавили, что программа полностью синхронизирована с государственными стратегиями и планом Ukraine Facility.

Напомним, 9 января 2026 г. Государственный секретариат Швейцарской Конфедерации по экономическим вопросам (SECO) объявил второй конкурс проектов (Call for Proposals) для реализации инициатив по восстановлению Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями.

Автор:
Татьяна Бессараб