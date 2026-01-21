Меморандум про відновлення: як нова угода зі Швейцарією змінить умови для українського бізнесу

Україна та Швейцарія офіційно закріпили співпрацю, підписавши 21 січня Меморандум про запуск програми “Конкурентоспроможність для відновлення України”. Проєкт розрахований на період 2026–2030 років і спрямований на зміцнення економічної стійкості держави.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Документ підписали міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев та делегат Федеральної ради Швейцарії Жак Гербер.

Ініціатива спрямована на зміцнення економічної стійкості та допомогу українському малому й середньому бізнесу в інтеграції до глобальних ринків.

Пріоритетними галузями визначено IT, машинобудування, агробізнес, стале будівництво та деревообробку.

Документ окреслює чотири вектори розвитку бізнесу:

Спрощення умов ведення бізнесу: Покращення нормативно-правової бази, цифровізація державних послуг та зменшення регуляторного тиску на підприємців. Посилення інституцій: Підтримка бізнес-об’єднань та регіональних агенцій розвитку, які допомагатимуть МСП виходити на нові ринки. Модернізація підприємств: Пряма технічна допомога бізнесу для впровадження "зелених" технологій, автоматизації та стандартів якості ЄС. Розвиток людського капіталу: Спільна робота з Міжнародною організацією праці (МОП) над залученням ветеранів, жінок та внутрішньо переміщених осіб до економічних процесів.

Регіональний розвиток

Реалізація ініціативи охопить 10 областей України, де вже функціонують Регіональні агентства розвитку, а також ті регіони, які охоплені іншими проектами, що фінансуються Швейцарією.

В Мінекономіки додали, що програма повністю синхронізована з державними стратегіями та планом Ukraine Facility.

Нагадаємо, 9 січня 2026 року Державний секретаріат Швейцарської Конфедерації з економічних питань (SECO) оголосив другий конкурс проєктів (Call for Proposals) для реалізації ініціатив з відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями.