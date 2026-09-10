Меньше дорогих заимствований, больше грантов: правительство обновило долговую стратегию

Кабинет министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2027-2029 годы. Среди главных приоритетов – привлечение долгосрочного льготного финансирования, увеличение доли грантов и развитие внутреннего рынка капитала.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин.

Новая стратегия была подготовлена с учетом изменений в макроэкономической и безопасной ситуации, а также потребностей государственного бюджета в финансировании в течение 2027–2029 годов. Она продолжает подходы предыдущей стратегии на 2026-2028 годы.

Документ определяет четыре основные цели долговой политики:

привлечение долгосрочного льготного финансирования и увеличение доли грантов в международной поддержке;

развитие внутреннего рынка капитала и усиление его роли в финансировании и восстановлении экономики;

оптимизация структуры госдолга с учетом стоимости заимствований и долговых рисков;

поддержка коммуникации с инвесторами для повышения прозрачности и предсказуемости долговой политики.

При планировании правительство будет учитывать стоимость заимствований, риски рефинансирования, процентные и валютные риски, а также расходы на обслуживание государственного долга.

Отдельный акцент сделан на внутреннем рынке государственных облигаций. Правительство рассчитывает постепенно усиливать его роль не только в финансировании бюджета, но и привлечении средств для экономического восстановления.

Положения стратегии согласованы с Генеральным директоратом Европейской комиссии по расширению и восточному соседству. В Минфине отмечают, что документ отвечает требованиям, связанным с исполнением Украиной обязательств в рамках Ukraine Facility.

Напомним, по состоянию на конец июля госдолг приблизился к 9,6 трлн. грн. За месяц он увеличился на 81,3 млрд грн, в том числе из-за поступления льготного финансирования от МВФ и Всемирного банка и размещения ОВГЗ на внутреннем рынке.