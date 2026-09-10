Менше дорогих запозичень, більше грантів: уряд оновив боргову стратегію

Кабінет міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2027–2029 роки. Серед головних пріоритетів — залучення довгострокового пільгового фінансування, збільшення частки грантів та розвиток внутрішнього ринку капіталу.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Нову стратегію підготували з урахуванням змін у макроекономічній та безпековій ситуації, а також потреб державного бюджету у фінансуванні протягом 2027–2029 років. Вона продовжує підходи попередньої стратегії на 2026–2028 роки.

Документ визначає чотири основні цілі боргової політики:

залучення довгострокового пільгового фінансування та збільшення частки грантів у міжнародній підтримці;

розвиток внутрішнього ринку капіталу та посилення його ролі у фінансуванні держави й відновленні економіки;

оптимізація структури держборгу з урахуванням вартості запозичень та боргових ризиків;

підтримка комунікації з інвесторами для підвищення прозорості та передбачуваності боргової політики.

Під час планування уряд враховуватиме вартість запозичень, ризики рефінансування, процентні та валютні ризики, а також витрати на обслуговування державного боргу.

Окремий акцент зроблено на внутрішньому ринку державних облігацій. Уряд розраховує поступово посилювати його роль не лише у фінансуванні бюджету, а й у залученні коштів для економічного відновлення.

Положення стратегії погоджені з Генеральним директоратом Європейської комісії з питань розширення та східного сусідства. У Мінфіні зазначають, що документ відповідає вимогам, пов'язаним із виконанням Україною зобов'язань у межах Ukraine Facility.

Нагадаємо, станом на кінець липня держборг наблизився до 9,6 трлн грн. За місяць він збільшився на 81,3 млрд грн, зокрема через надходження пільгового фінансування від МВФ і Світового банку та розміщення ОВДП на внутрішньому ринку.