Меньше ожидания, больше маршрутов: каковы результаты оптимизации границы для автобусов

В июле вступили в силу новые решения по оптимизации пересечения границы автобусами, и первые результаты уже демонстрируют их эффективность. С 10 июля через пункт пропуска "Шегини — Медика" из Украины выезжают только регулярные маршруты, а нерегулярные рейсы рекомендуют направлять через менее загруженный "Нижанковичи — Мальховичи".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Также сняты ограничения на размер и высоту автобусов через пункт "Дяковцы - Раковец" на границе с Румынией. Это решение будет действовать не менее 30 сентября.

За месяц использование "Нижанковичей" выросло более чем на 100%, с около 100 до более 250 автобусов, а нагрузка на "Шегини" уменьшилась на 25%, что сократило время ожидания на границе, которая раньше могла достигать 10 часов.

Поток через "Дяковцы" увеличился на 25% (с ~400 до почти 550 автобусов), а на "Порубном" количество автобусов уменьшилось более чем на 100.

Отмечается, что ответственные службы продолжают работать над тем, чтобы пассажиры тратили на границе меньше времени, а у перевозчиков были удобные и прогнозируемые маршруты.

Добавим, что до конца 2025 года все пункты пропуска на границе Украины введут возможность предварительного бронирования времени пересечения для автобусов. На сегодняшний день эта функция уже доступна на подавляющем большинстве переходов и вскоре охватит всю пограничную инфраструктуру.