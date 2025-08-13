Менше очікування, більше маршрутів: які результати оптимізації кордону для автобусів

У липні набули чинності нові рішення для оптимізації перетину кордону автобусами, і перші результати вже демонструють їхню ефективність. З 10 липня через пункт пропуску "Шегині – Медика" з України виїжджають лише регулярні маршрути, а нерегулярні рейси рекомендують спрямовувати через менш завантажений "Нижанковичі – Мальховичі".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Також знято обмеження на розмір та висоту автобусів через пункт "Дяківці – Раковець" на кордоні з Румунією. Це рішення діятиме щонайменше до 30 вересня.

За місяць використання "Нижанковичів" зросло більш ніж на 100%, з близько 100 до понад 250 автобусів, а навантаження на "Шегині" зменшилося на 25%, що скоротило час очікування на кордоні, який раніше міг сягати 10 годин.

Потік через "Дяківці" збільшився на 25% (з ~400 до майже 550 автобусів), а на "Порубному" кількість автобусів зменшилась більш ніж на 100.

Зазначається, що відповідальні служби продовжують працювати над тим, щоб пасажири витрачали на кордоні менше часу, а перевізники мали зручні та прогнозовані маршрути.

Додамо, до кінця 2025 року всі пункти пропуску на кордоні України запровадять можливість попереднього бронювання часу перетину для автобусів. На сьогодні ця функція вже доступна на переважній більшості переходів і незабаром охопить усю прикордонну інфраструктуру.