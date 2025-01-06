Метапневмовирус в Украине циркулирует каждый эпидсезон: как защититься

Недавно вспыхнувший в Китае метапневмовирус циркулирует в Украине в течение каждого эпидемического сезона. Симптомы похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, температура. Заболевание обнаружили уже у 13 украинцев.

Об этом информирует Центр общественного здоровья.

"В связи с распространением информации о метапневмовирусе, подчеркиваем: ситуация рутинная и полностью контролируемая", — говорится в сообщении.

Отмечается, что метапневмовирус – это традиционный вирус, циркулирующий в Украине в течение каждого эпидсезона. Центр общественного здоровья еженедельно предоставляет информацию об этом и других вирусах, актуальных в рамках эпидсезона.

В Украине официально подтверждено 13 случаев метапневмовируса

С начала сезона в Украине официально подтвердили 13 случаев метапневмовируса человека (HMPV), сообщила доктор медицинских наук, инфекционистка Ольга Голубовская.

"В Украине с начала сезона зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, реально их больше", – отметила она.

Эксперт считает, что вспышка вируса вызвана адаптацией микроорганизмов, которые пользуются измененным иммунным ландшафтом вследствие пандемии коронавирусной болезни 2019 года. По ее словам, специалисты прогнозировали вспышки обычных респираторных заболеваний после завершения ограничительных мер.

Что известно о вирусе HMPV

Голубоовская напомнила, что метапневмовирус человека (HMPV) может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей любого возраста, особенно среди маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

Заражение этим вирусом происходит капельным путём, может повторяться в течение жизни. Чаще заболевание легко (насморк, кашель), но может быть тяжелым с быстрым развитием дыхательной недостаточности.

Ориентировочный инкубационный период болезни – от 3 до 6 дней, а средняя продолжительность может изменяться в зависимости от тяжести в среднем 7-10 дней. HMPV наиболее активный в умеренном климате во время поздней зимы и весны.

Инфекционистка подчеркнула, что следует помнить об обычных методах профилактики инфекции, которые заключаются во избежании или по крайней мере уменьшении рисков воздушно-капельного передачи. Речь об ограничении контакта с больными респираторными заболеваниями.

Как защититься

Симптомы метапневмовируса похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, температура. По сравнению с таким заболеванием, как грипп, метапневмовирус обычно протекает гораздо легче и очень редко вызывает осложнения.

В Центре здоровья добавляют, что защита от этого вида вируса не нуждается в особых мерах, кроме базовых: